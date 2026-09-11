SEEG : travaux de maintenance de la centrale flottante KarPowerShip le 13 septembre

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Libreville, le 11 septembre 2026_La SEEG informe sa clientèle du Grand Libreville qu’elle enregistrera une importante baisse de ses moyens de production électrique dans la journée du dimanche 13 septembre 2026.

Ce déficit résultera de l’arrêt entre 06h00 et 17h00 de la centrale flottante KarPowerShip (KPS), pour des travaux de maintenance d’urgence sur ses groupes actuellement raccordés au réseau interconnecté de Libreville. Durant cette intervention, la SEEG sera amenée à effectuer des délestages sectoriels afin d’atténuer la gêne occasionnée auprès des abonnés.

La liste complète des zones concernées par ces travaux sera disponible sur tous les

canaux officiels de communication de la SEEG à partir du samedi 12 septembre 2026.

La SEEG exprime ses sincères regret à l’ensemble des clients qui en seront impactés et les remercie de leur compréhension pour ces travaux qui visent une meilleure qualité de service.