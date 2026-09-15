Canal+ présente une offre sportive riche et exclusive 

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Pour sa campagne de rentrée, CANAL+ réaffirme son ambition d’accompagner les familles gabonaises en leur proposant le meilleur du sport, du divertissement, des contenus africains et internationaux. Cette rentrée est notamment marquée par plusieurs évolutions majeures :

– L’acquisition de l’intégralité des Coupes d’Europe masculines de clubs de l’UEFA, en exclusivité pour les quatre saisons prochaines à compter de 2027, soit jusqu’en 2031.

– Une rentrée placée sous le signe du meilleur du divertissement, avec notamment CLASH, la nouvelle Création Canal+, mais également le retour prochain de la téléréalité Secret Story.

100 % des Coupes d’Europe masculines de football en exclusivité à partir de la saison prochaine.

CANAL+ se réjouit de l’acquisition de l’intégralité des droits exclusifs des Coupes d’Europe masculines de Clubs en Afrique subsaharienne. A partir de mi-2027, le groupe proposera en exclusivité à ses abonnés les plus grandes rencontres de l’UEFA Champions League, de l’UEFA

Europa League et de l’UEFA Conférence League jusqu’en 2031.

Pour cette saison 2026-2027, déjà lancée, plus de 40 compétitions sportives sont à vivre sur les cinq chaînes CANAL+ Sport. Les experts et commentateurs CANAL+ sont également de retour pour décrypter l’actualité sportive et faire vivre aux abonnés les grands rendez-vous de la saison, à travers notamment J-1, CANAL Africa Club, Les Grandes Bouches, La Soirée des Champions, et bien d’autres magazines.

C’est la rentrée du meilleur du divertissement

En septembre, CANAL+ fait également sa rentrée avec une programmation riche en émotions, entre créations originales Canal+, séries Africaines, émissions de divertissement et contenus internationaux.

Les rendez-vous à ne pas manquer :

– Clash, la nouvelle Création originale Canal+, qui plonge les téléspectateurs dans

l’univers de la musique et suit le parcours de DJ Shogun et DJ Diamantino, deux meilleurs amis qui cherchent à s’imposer ensemble sur la scène du coupé-décalé.

– Appolo Has Fallen, le nouveau chapitre de la saga Has Fallen, après Olympus Has

Fallen, London Has Fallen, Angel Has Fallen et Paris Has Fallen. Une nouvelle production qui vient prolonger cet univers d’action à succès.

– Vie VIP, l’émission de téléréalité qui propose une immersion dans le quotidien et l’univers de personnalités de la télévision et des réseaux sociaux.

Des offres commerciales sur mesure pour accompagner les foyers

Jusqu’au 30 septembre, le décodeur HD à 1 000 FCFA dès la formule ACCESS de 6 000 fcfa, avec installation offerte et parabole à 5 000 FCFA. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, ils profitent de

30 jours de chaînes bonus offertes pour tout réabonnement à leur formule habituelle.

Canal+, une marque engagée pour l’education, la formation et la promotion de l’audiovisuel Gabonais

Au-delà de son rôle d’acteur majeur de l’audiovisuel et du divertissement, CANAL+ s’engage depuis plusieurs années en faveur du développement des talents et de l’écosystème audiovisuel gabonais.

Dans le cadre de ses engagements sociétaux, la marque investit chaque année dans l’éducation et le divertissement des enfants vulnérables, la formation et la promotion du cinéma et de l’audiovisuel gabonais, trois piliers qui occupent une place centrale dans sa démarche.

A travers ses différents programmes et initiatives, CANAL+ contribue à faire émerger, accompagner et valoriser de nombreux talents gabonais, en leur permettant de développer leurs compétences, de bénéficier d’opportunités professionnelles et de rayonner au Gabon comme à l’international.

Cet engagement s’inscrit dans une volonté plus large de CANAL + de contribuer au développement d’une industrie audiovisuelle africaine forte, créative et compétitive, en accompagnant celles et ceux qui en font vivre les métiers et les talents.