Naufrage du Prospector 5 : l’Ambassade de France exprime sa solidarité aux familles et au gouvernement

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Les réactions se multiplient depuis l’annonce du naufrage de la plateforme Prospector 5 au large de Mayumba. Le bilan provisoire faisait encore état hier lundi avant la communication du gouvernement, de 110 personnes secourues et de 5 disparues. Parmi les réactions enregistrées figure celle de l’Ambassade de France au Gabon, qui a adressé un message de solidarité aux familles des victimes et aux autorités gabonaises, dans une publication sur sa page Facebook.

« L’Ambassade de France au Gabon adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des travailleurs portés disparus, et leur témoigne toute sa compassion dans cette douloureuse épreuve », indique le communiqué publié ce 26 octobre 2026. La représentation diplomatique exprime également sa « profonde solidarité aux rescapés » et salue « l’engagement des autorités et de toutes les équipes mobilisées dans les recherches ».

Le gouvernement mobilisé

Dès l’annonce du drame, samedi soir, le gouvernement a réagi en convoquant une réunion de crise à laquelle ont pris part les représentants de BW Energy Gabon. L’entreprise avait loué le Rig Prospector 5 auprès de la société Borr Drilling pour ses opérations de prospection. À cette occasion, le directeur général de BW Energy Gabon a fait le point sur la situation, en apportant des précisions sur les circonstances de l’incident.

Il a notamment indiqué qu’au moment de l’installation du Rig Prospector 5 à Mabomo, l’un des pieds de la plateforme avait flanché. Les procédures d’usage ont alors permis de regrouper le personnel à bord en deux points avant de procéder aux évacuations. « Sur les 115 personnes qui étaient à bord, il manque 5 à l’appel », a précisé Urbain Beka Nguema. Après avoir assuré la veille suivre la situation de près, le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est personnellement rendu à Port-Gentil ce lundi pour rencontrer les rescapés et suivre les opérations de recherche des disparus.