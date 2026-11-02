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BGFI Holding Corporation  : entre conformité bancaire et investissements sociétaux

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 novembre 2026 à 12h15min
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Assemblée générale du groupe BGFI Holding Corporation © D.R.
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La solidité d’un géant bancaire ne s’évalue pas uniquement à l’aune de son bilan financier ou de l’étendue de son réseau panafricain. Pour BGFI Holding Corporation, l’avenir s’articule désormais autour d’un triptyque stratégique fondamental : gouvernance renforcée, conformité rigoureuse et engagement sociétal affirmé. À la suite de son entrée en bourse, l’institution bancaire entend poursuivre une « trajectoire de croissance maîtrisée, rentable et durable ».

Dans la dynamique fixée par le plan d’entreprise BGFI 2030, la holding menée par Henri Claude Oyima a engagé une transformation profonde de ses structures décisionnelles. Afin d’élever ses standards de supervision consolidée et d’affiner le contrôle des risques opérationnels, l’organisation a procédé au renouvellement de plusieurs directions au sein de ses filiales.

Parallèlement, l’arrivée d’administrateurs indépendants, aux expertises pointues, notamment dans le domaine informatique, vient insuffler un œil neuf au sein des conseils d’administration. Cette réorganisation interne garantit au groupe un alignement permanent avec les exigences réglementaires des différents pays d’implantation. Les normes internationales en matière de qualité, de sécurité financière et de lutte contre le blanchiment viennent appuyer cette politique de conformité stricte.

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Un ancrage sociétal chiffré et axé sur le capital humain

L’exigence de l’établissement ne s’arrête pas aux frontières réglementaires et financières. Son empreinte économique se traduit par le soutien accordé aux projets structurants à travers le continent, mais aussi par les actions à fort impact portées par sa Fondation.

Les données publiées par le groupe témoignent de cette continuité d’action. En effet, 2,42 milliards de francs CFA ont été mobilisés entre 2021 et 2025 pour soutenir 147 projets ciblés dans 12 pays. 100 000 bénéficiaires directs ont profité d’initiatives axées sur l’éducation, la formation et l’autonomisation et 1 164 jeunes ont été formés depuis 2008 sur les bancs de la BGFI Business School, constituant un vivier de compétences vital pour le secteur.

En interne, l’accent mis sur la montée en compétences des collaborateurs participe directement à la résilience et à la réduction des risques du groupe.

L’actionnariat salarié comme levier d’engagement

L’une des évolutions les plus marquantes de cette gouvernance rénovée réside dans le lancement, en juin 2026, du Collectif des salariés actionnaires. Cette structure inédite introduit une dimension participative concrète lors des assemblées générales, impliquant directement les équipes dans les orientations stratégiques et le partage de la valeur créée.

En matérialisant le mot d’ordre « être salarié, être actionnaire, mais surtout être acteur de l’avenir de son Groupe », BGFI Holding Corporation lie le destin de ses équipes à la performance globale de l’institution. Un choix stratégique qui scelle l’alliance entre capital humain et ambition financière.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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