Gabon : Le Collectif des citoyens engagés dénonce la banalisation des insultes sur les réseaux sociaux

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Le Collectif des citoyens engagés a organisé, ce mardi 11 août 2026 au quartier Batterie 4 dans le 1ᵉʳ arrondissement de Libreville), une conférence de presse consacrée à la préservation du vivre-ensemble et de la cohésion nationale. À cette occasion, ses membres ont vivement dénoncé les dérives observées sur les réseaux sociaux, appelant à davantage de responsabilité dans le débat public.

La rencontre a réuni plusieurs figures de la réflexion politique et sociale, notamment Arnaud Lilian Billie, Cyr Pavlov Moussavou, Michel Ndong Esso, Bénédicte Ngui et Steeve Essima Ndoutoume.

Un débat public pollué par l’invective

Cette prise de parole intervient dans un contexte tendu, marqué par la diffusion d’une vidéo devenue virale. Landry Mbeng, plus connu sous le pseudonyme de « Lanlaire », y tient des propos jugés injurieux ciblant directement le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que plusieurs de ses proches. Face à cette situation, les conférenciers ont pointé du doigt la recrudescence des attaques ad hominem et du dénigrement en ligne.

« Ce ne sont plus des lanceurs d’alerte, ce sont des maîtres-chanteurs qui monnayent leur silence, leurs relais ou leurs attaques au gré des intérêts du moment », a martelé Arnaud Lilian Billie, analyste et expert en stratégie politique. De son côté, le philosophe politique Steeve Essima Ndoutoume a interpellé la conscience collective : « Notre génération est en train d’échouer parce que nous laissons prospérer ceux qui font de l’insulte leur fonds de commerce. »

Concilier liberté d’expression et responsabilité

Saisissant cette opportunité, les intervenants ont invité l’appareil judiciaire à prendre toute la mesure de ces pratiques et à fixer des limites claires entre liberté d’expression et respect de la loi dans l’espace numérique. « Il n’est plus tolérable que le président de la République, sa famille ou n’importe quelle famille gabonaise fassent l’objet d’injures publiques », a insisté Arnaud Lilian Billie.

Au terme des échanges, le Collectif a tenu à préciser que sa démarche ne visait nullement à instaurer une pensée unique. Si le débat contradictoire demeure indispensable au vitalité de la démocratie, il doit, selon eux, s’appuyer sur la réflexion, les arguments et l’expertise plutôt que sur l’outrage.

À quelques jours de la fête nationale du 17 août, les membres du Collectif lancent un appel à l’apaisement, rappelant que la préservation de la paix sociale constitue une responsabilité tant individuelle que collective.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire