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Gabon : 6 tonnes de drogues diverses incinérées à Akanda !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 12 mai 2026 à 10h28min
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Dick Fabrice Boungou Mikolo, procureur de la République lors de l'incinération de drogues © D.R.
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Engagé dans une lutte contre la délinquance et le trafic illicite de marchandises prohibées, les autorités judiciaires gabonaises ont procédé, le dimanche 10 mai 2026, à l’incinération de 6 tonnes substances illicites sur le site de Malibé, dans la commune d’Akanda. Une opération concourt à la mise en œuvre de la politique pénale de lutte contre les trafics de stupéfiants.

Placée sous la supervision du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Dr. Augustin Emane et en présence du Procureur de la République, Dick Fabrice Boungou Mikolo l’opération a consisté en l’anéantissement matériel de produits psychotropes, de cannabis et de cocaïne. La valeur marchande de ce stock, acheminé par trois camions de forte capacité, est estimée à plus de cinq milliards de francs CFA.

L’épilogue d’une chaîne de procédures judiciaires

Cette incinération constitue l’aboutissement de procédures contentieuses rigoureuses. En effet, ces produits, saisis sur l’ensemble du territoire national par la cellule anti-drogue de la Direction générale des services spéciaux (DGSS), étaient jusqu’alors conservés sous main de justice au sein des salles de scellés du Tribunal de Première Instance de Libreville. Occasion pour Dick Fabrice Boungou Mikolo, Procureur de la République de rappeler la portée de cet acte de procédure.

« Nous avons décidé de procéder à l’incinération des produits dits stupéfiants. Le tribunal correctionnel de Libreville et la chambre spécialisée ont rendu des décisions définitives ordonnant la confiscation et la destruction de ces marchandises impropres », a indiqué l’autorité judiciaire. Ce dernier a précisé que le tribunal spécial centralise désormais les saisies importantes. Toute chose qui témoigne d’une volonté de transparence et d’efficacité accrue. 

Par ailleurs, le Procureur de la République près le Tribunal de Première instance de Libreville a martelé que le succès de cette entreprise repose sur le travail d’investigation et d’interpellation mené par les agents des forces de sécurité et de défense. Et ce, sous l’impulsion du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Dick Fabrice Boungou Mikolo a magnifié le travail de ces agents qui œuvrent quotidiennement au démantèlement des réseaux criminels. Si le brasier de Malibé s’est éteint, la traque judiciaire se poursuit.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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