Derniers articlesECONOMIE

Interdiction de boissons artisanales : les commerçants à domiciles impactés ? 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 7 mai 2026 à 11h10min
1 561 Temps de lecture 1 minute
Image illustrative © D.R.
Ecouter l'article

À Libreville, la décision de l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA),interdisant la vente de boissons artisanales suscite de nombreuses réactions. Dans les quartiers populaires, la vente de boissons artisanales constitue une source de revenus non négligeable. Jus de bissap, de gingembre, lait caillé ou encore glaces en sachet font partie du quotidien de nombreux ménages, qui y trouvent à la fois une activité économique et une solution d’accès à des produits à moindre coût.

Dans un communiqué publié le 4 mai 2026, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a annoncé l’interdiction formelle de la production, de la commercialisation et de la distribution de ces boissons lorsqu’elles sont fabriquées dans des conditions artisanales. L’institution justifie cette mesure par des manquements graves aux règles d’hygiène observés lors de contrôles, exposant les consommateurs à des risques sanitaires importants. 

Une mesure aux conséquences sociales

Sur le terrain, cette décision pourrait fragiliser de nombreux petits commerçants opérant à domicile. Dans plusieurs quartiers, ces activités informelles représentent une source essentielle de subsistance, en particulier pour les femmes et les jeunes sans emploi stable. L’interdiction brutale, sans période transitoire clairement définie, soulève des inquiétudes quant à la perte immédiate de revenus et à l’absence d’alternatives. Mais une question se pose, comment l’Agasa va-t-elle assurer le contrôle dans ces commerces à domicile?

Si dans les artères de la ville il sera facile de détecter les vendeurs ambulants et de prendre des sanctions, la tâche ne le sera pas à tous les niveaux. L’autorité de sécurité alimentaire va-t-elle entrer dans les cuisines des domiciles privés pour s’assurer du respect de cette décision ? Si la protection des consommateurs demeure une priorité légitime, une communication plus détaillée ainsi qu’un accompagnement progressif pourraient favoriser une meilleure adhésion des acteurs du secteur et clarifier les contours de cette réforme.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 7 mai 2026 à 11h10min
1 561 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Okondja : la relance de la plantation d’Ondjeye, l’espoir d’une filière café structurée

7 mai 2026 à 13h50min

Akanda : Addoha Gabon lance son programme immobilier Bellambra résidence 

7 mai 2026 à 12h19min

Gabon : 100.000 FCFA à payer en cas d’injures non publiques

7 mai 2026 à 10h58min

Elim/CAN 2027 : les Panthères toujours sans sélectionneur à la veille du tirage !

7 mai 2026 à 10h53min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : la BAD pour un renforcement de la coopération 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : la BAD pour un renforcement de la coopération
[#Reportage] Élections professionnelles : 64,2% de participation au premier tour 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Élections professionnelles : 64,2% de participation au premier tour
🔴 [FlashInfos] Gabon : 100.000 FCFA à payer en cas d'injures non publiques 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : 100.000 FCFA à payer en cas d'injures non publiques
🔴 [FlashInfos] Gabon : regain modéré de 1,2% en 2025 dans la commercialisation du gaz naturel 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : regain modéré de 1,2% en 2025 dans la commercialisation du gaz naturel
🔴 [FlashInfos] Élections professionnelles : le dépôt des recours prévu jusqu’au 7 mai 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Élections professionnelles : le dépôt des recours prévu jusqu’au 7 mai
🔴 [FlashInfos] Assemblée nationale : Ndong Obiang défend la réforme du CND 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Assemblée nationale : Ndong Obiang défend la réforme du CND
S'abonner
Bouton retour en haut de la page