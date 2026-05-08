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Gabon : 222 millions de FCFA de financement de l’Union européenne pour renforcer la société civile 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 8 mai 2026 à 11h48min
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Photo de famille au terme de la cérémonie de lancement du projet Impact © GMT
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L’Union européenne et un consortium d’organisations de la société civile (OSC) ont procédé ce jeudi 7 mai 2026 au lancement officiel du projet « Impact». La cérémonie de lancement qui s’est tenue au siège de la Délégation de l’Union Européenne à Libreville a permis de présenter la mission de ce projet triennal et son apport dans l’évolution de la société civile gabonaise. 

C’est en présence de la ministre des Affaires sociales, Armando Longo et de plusieurs personnalités diplomatiques dont l’ambassadrice de l’Union européenne au Gabon, Cécile Abadie que s’est tenu cet événement. Le projet vise concrètement à soutenir l’émergence d’une société civile gabonaise inclusive, structurée et dotée des moyens nécessaires pour participer activement aux politiques publiques inhérentes à la justice sociale et la protection de l’environnement. 

Expertise, connaissance au coeur de la mission 

Financé à hauteur de 340.000 euros, soit 222.700.000 FCFA, « Impact» poursuit trois objectifs clés. Il s’agit de l’appui et l’accompagnement financier des sociétés civiles, le renforcement des capacités organisationnelles et la mise en réseau et le dialogue multi-acteurs . À ce propos, l’Ambassadrice de l’Union Européenne a rappelé la mission des quatre organisations retenues dans ce programme. « Elles vont grâce au financement en cascade, encadrer les organisations en leur octroyant des fonds qu’elles mettent souvent du temps à avoir en temps normal pour pouvoir accompagner les communautés locales dans leurs besoins », a souligné Cécile Abadie.

À travers cet appui, l’organisation européenne réaffirme sa volonté d’agir aux côtés de la société civile gabonaise, qui est un pont entre l’Etat et les communautés locales. Une volonté que les organisations retenues entendent respecter chacune dans son couloir. « Ces ONG réunissent à la fois de l’expertise dans le renforcement des capacités mais aussi la connaissance de l’écosystème de la société civile gabonaise. Il fallait cette complémentarité pour toucher un large spectre d’organisations.» a expliqué Cécile Abadie. Huit organisations de la société civile ont déjà été identifiées pour bénéficier d’un accompagnement dans la formalisation de leur organisation. 

Le déploiement sur le terrain se fera dans les provinces de l’Estuaire, de la Ngounié et du Woleu-Ntem avec 18 organisations de la société civile et réseaux soutenus par le projet. Notons que « Impact» a été initié le 1er mars 2026 et s’étendra jusqu’au 28 février 2029. Durant trois ans, chacune des organisations apportera son expertise dans un domaine bien précis pour l’accompagnement des populations allant de l’agriculture à la protection des droits de la femme. 

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