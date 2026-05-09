Tenue africaine : la Mairie de Libreville dans le thème !

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Une semaine après l’annonce du port de la tenue africaine dans l’administration publique dans le communiqué final du conseil des ministres le 30 avril, nombreux se sont mis au pas ce vendredi 08 mai 2026. À l’hôtel de ville de Libreville, les agents n’ont pas manqué de sortir leurs tenues. Une façon pour eux de consacrer une journée à la valorisation du pagne et du tissu africain au travail.

En robe droite ou encore celles appelées « Kaba », et en chemise ou complet pagne, les hommes et les femmes de la mairie se sont tous inscrits dans le thème du vendredi à l’africaine. « Pour nous qui sommes habitués à la pratique protocolaire exigée, c’est un soulagement de sortir des vestes et cravates. Et surtout il faut bien mettre en valeur nos codes vestimentaires africains dans nos administrations »,a déclaré Eli Brice Leboumba, directeur du protocole à la mairie.

1er vendredi à l’africaine dans les administrations validé à l’hôtel de ville !

Plus qu’un soulagement, c’est pour les amoureux de tissu africain une opportunité de mettre à profit sa garde-robe. «Je suis déjà une adepte du pagne car en dehors des cérémonies traditionnelles je les portes souvent. Et là je les mettrai encore plus. Alors c’est vraiment une bonne initiative. », a confié Ntsame, agent à la mairie de Libreville. Au sein de l’hôtel de, le respect du vendredi à l’africaine sera suivi à la lettre au même titre que les autres obligations vestimentaires.

«Le personnel administratif va certainement maintenir le cap même après la promulgation. La preuve nous sommes venus dans le thème ce matin ici, alors ça devrait suivre. », a souligné Eli Brice Leboumba. En attendant la publication au journal officiel, le port de la tenue africaine dans l’administration publique le vendredi est bien parti pour s’inscrire dans le code vestimentaire de la Mairie de Libreville.