CULTUREDerniers articles

La Ntcham : un patrimoine gabonais en quête de reconnaissance officielle

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 mai 2026 à 10h30min
1 545 Temps de lecture 1 minute
Danseurs de Ntcham © D.R.
Ecouter l'article

Devenue en une décennie le symbole de la vitalité culturelle du Gabon, la danse Ntcham s’exporte désormais aux quatre coins du globe. Pourtant, derrière ce succès populaire se cache une urgence juridique et institutionnelle : celle de sa labellisation par l’État. Entre rayonnement international et risque de spoliation, le débat est lancé.

Dans les rues de Libreville, dans les clips de Dementos, de Waza No Limit ou de L’Oiseau Rare, elle est partout. La Ntcham, ce mouvement saccadé et énergique qui fait vibrer les bras et les jambes, n’est plus une simple mode passagère. C’est une signature, une identité visuelle qui transcende les générations. Des plus petits aux plus grands, chaque Gabonais a, un jour, esquissé ces pas qui font aujourd’hui fureur sur les réseaux sociaux mondiaux.

Un succès qui dépasse les frontières

Le constat est sans appel : la Ntcham ne s’appartient plus totalement. Elle est désormais enseignée dans des écoles de danse étrangères et reprise par des amateurs du monde entier. Si cette diffusion témoigne de la force créative du Gabon, elle soulève une interrogation cruciale : à quand une reconnaissance officielle par les autorités de tutelle ?

Alors que sous d’autres cieux, les expressions culturelles urbaines sont rapidement protégées et valorisées comme des leviers de « soft power », le Gabon semble accuser un retard préoccupant. La reconnaissance de fait est là, mais la reconnaissance légale manque cruellement à l’appel.

Le spectre de la perte d’identité

Le risque est réel : sans une labellisation stricte et une inscription dans le patrimoine culturel national, la Ntcham pourrait, à terme, échapper à ses créateurs. Dans un marché mondial de la culture de plus en plus concurrentiel, le Gabon s’expose à voir un autre pays revendiquer la paternité de ce mouvement ou en tirer les bénéfices symboliques et financiers.

Les artistes, qu’ils soient de la nouvelle garde ou des figures établies comme J.Rio, portent ce mouvement à bout de bras depuis dix ans. Mais leur effort de promotion risque de rester vain si l’État ne donne pas le « poids » nécessaire à cette danse. Officialiser la Ntcham, ce n’est pas seulement protéger un pas de danse, c’est affirmer la souveraineté culturelle du pays et valoriser le génie artistique de sa jeunesse.

L’heure n’est plus à l’observation, mais à l’action. Le Gabon va-t-il attendre qu’une instance étrangère s’approprie ce label pour réagir ? Pour que la Ntcham domine le monde avec le Gabon, et non sans lui, l’État doit désormais agir en conséquence. Il en va de la protection de notre héritage.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 mai 2026 à 10h30min
1 545 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Affaire Bilie-By-Nze : le verdict sur sa mise en liberté fixé à vendredi !

12 mai 2026 à 13h22min

Minvoul : suspension du Chef de service départemental du commerce !

12 mai 2026 à 10h48min

TotalEnergies EP Gabon : face au silence de la Direction, les salariés brandissent la menace d’une grève

12 mai 2026 à 10h39min

Gabon : 6 tonnes de drogues diverses incinérées à Akanda !

12 mai 2026 à 10h28min
Laisser nous votre commentaire

Un commentaire

  1. Au Gabon les droits d’auteurs n’existent pas, excepté dans les discours politiques aux fins de campagnes !
    Donc, inutile de s’étonner car ce serait dans nos gènes !
    Créez et enrichissez les autres, comme toujours !

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : l’emploi public progresse de 3,6% en 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : l’emploi public progresse de 3,6% en 2025
[#Journal] Le 19H30 du 08 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 08 mai 2026
[#Reportage] Fegafoot : Pierre Alain Mounguengui maintenu jusqu'en décembre ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Fegafoot : Pierre Alain Mounguengui maintenu jusqu'en décembre !
[#Reportage] CHUL : 5 062 vaccinations enregistrées en 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] CHUL : 5 062 vaccinations enregistrées en 2025
[#Zapping] du 08 Mais 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Zapping] du 08 Mais 2026
🔴 [FlashInfos] Gabon : objectif de 125 000 tonnes de poulet grâce à 5 conventions signées 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : objectif de 125 000 tonnes de poulet grâce à 5 conventions signées
S'abonner
Bouton retour en haut de la page