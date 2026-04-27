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Mitzic : le DJ Robben perd la vie en pleine prestation 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 27 avril 2026 à 14h21min
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DJ Robben, des on vivant et le lieu du drame à Mitzic © D.R.
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Dj Robben, un compatriote bien connu de son milieu, a perdu la vie le samedi 25 avril 2026 à Mitzic dans la province du Woleu-Ntem. Selon Mitzic info globale 241,ce serait lors d’une soirée d’anniversaire que le célèbre le désormais regretté aurait fait un malaise lui coûtant la vie. Un drame qui a suscité effroi et consternation chez la population. 

Ce serait alors qu’il donnait une prestation d’anniversaire dans un bistrot de la place que l’histoire se serait produite. Alors que l’ambiance était chaude et électrique, Dj Robben aurait été pris de violents malaises selon les témoignages rapportés par Mitzic info globale 241. Et tout de suite, la panique aurait gagné la foule en pleine effervescence de célébration. Le jeune homme se serait mis à vomir du sang. Ce qui a accentué la stupeur et la panique. 

Perdre la vie un jour de naissance…quelle tristesse !

Selon Mitzic info globale 241, Dj Robben serait mort alors qu’il célébrait son anniversaire le samedi 25 avril. Sans attendre, il aurait été conduit dans un établissement hospitalier avant de rendre son âme. Une nouvelle qui laisse sans voix. En effet , la gérante du bistrot n’a pas donné d’explications affirmant ne pas comprendre la rapidité avec laquelle les choses se sont passées. Un choc qui s’étend sur tout son entourage tant Dj Robben ne présentait aucun signe de maladie.  

Ce qui a permis d’alimenter les doutes d’un empoisonnement pour plusieurs habitants au regard des faits. Tandis que d’autres n’écartent pas la possibilité que le défunt aurait traîné une maladie cachée. Une hypothèse appuyée par l’hôpital. Selon Mitzic info globale 241, le sang craché était vif, écartant la possibilité d’un poison ingéré. Une enquête a été ouverte à cet effet pour éclaircir la situation autour du décès de Dj Robben. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 27 avril 2026 à 14h21min
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