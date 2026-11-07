Égypte : Obone AI, l’intelligence artificielle en langue fang séduit l’OIF 

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Le 5 novembre 2026 à Alexandrie, en Égypte, l’innovation gabonaise a brillé sur la scène internationale. Présentée par Melba Orlie Nzang Meyo, présidente fondatrice du Comité scientifique gabonais de recherche sur l’intelligence artificielle (CSGR-IA), « Obone AI » a séduit l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Selon GabonReview, la présentation de la première intelligence artificielle en langue fang s’est déroulée lors d’un atelier international consacré à la diversité dans les modèles de langage de l’IA.

Devant des experts internationaux et des représentants de l’OIF, Melba Orlie Nzang Meyo, co-conceptrice, a mis en lumière les performances de cet outil technologique lancé en mars 2025. Obone AI permet notamment d’assurer des traductions fluides entre le français, l’anglais et le fang. Cette avancée majeure illustre la volonté du Gabon de s’affirmer dans la révolution numérique tout en valorisant ses patrimoines culturels et ses langues nationales face aux défis technologiques contemporains.

Un défi crucial pour la souveraineté numérique et la diversité

​Au-delà de la prouesse technique, l’initiative répond à une urgence soulignée lors des travaux d’Alexandrie. Celle de la très faible représentation des langues africaines dans les modèles mondiaux d’intelligence artificielle. Actuellement, seules 42 langues du continent sur plus de 2 000 bénéficient d’une prise en charge, exposant les autres à une marginalisation numérique croissante. Pour le CSGR-IA, l’enjeu dépasse la simple traduction linguistique. En effet, l’heure est à la préservation de la mémoire collective et de structurer les savoirs endogènes pour garantir l’autonomie des États africains, indique le confrère.

En portant cette vision hors des frontières nationales. Le Gabon démontre qu’il ne souhaite pas demeurer un simple consommateur de technologie importées mais bien un acteur à part entière de leur conception. Les ambitions du CSGR-IA se tournent désormais vers la poursuite de la documentation des langues locales et le renforcement des partenariats internationaux. Une démarche essentielle saluée par l’OIF, qui a ainsi rappelé que la Francophonie et le numérique doivent intégrer toutes les diversités culturelles pour bâtir un avenir équitable et inclusif.