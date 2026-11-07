Derniers articlesHi-Tech

Égypte : Obone AI, l’intelligence artificielle en langue fang séduit l’OIF 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 7 novembre 2026 à 16h23min
1 791 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Ecouter l'article

Le 5 novembre 2026 à Alexandrie, en Égypte, l’innovation gabonaise a brillé sur la scène internationale. Présentée par Melba Orlie Nzang Meyo, présidente fondatrice du Comité scientifique gabonais de recherche sur l’intelligence artificielle (CSGR-IA), « Obone AI » a séduit l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Selon GabonReview, la présentation de la première intelligence artificielle en langue fang s’est déroulée lors d’un atelier international consacré à la diversité dans les modèles de langage de l’IA.

BGFIBank

Devant des experts internationaux et des représentants de l’OIF, Melba Orlie Nzang Meyo, co-conceptrice, a mis en lumière les performances de cet outil technologique lancé en mars 2025. Obone AI permet notamment d’assurer des traductions fluides entre le français, l’anglais et le fang. Cette avancée majeure illustre la volonté du Gabon de s’affirmer dans la révolution numérique tout en valorisant ses patrimoines culturels et ses langues nationales face aux défis technologiques contemporains.

UCET

Un défi crucial pour la souveraineté numérique et la diversité 

​Au-delà de la prouesse technique, l’initiative répond à une urgence soulignée lors des travaux d’Alexandrie. Celle de la très faible représentation des langues africaines dans les modèles mondiaux d’intelligence artificielle. Actuellement, seules 42 langues du continent sur plus de 2 000 bénéficient d’une prise en charge, exposant les autres à une marginalisation numérique croissante. Pour le CSGR-IA, l’enjeu dépasse la simple traduction linguistique. En effet, l’heure est à la préservation de la mémoire collective et de structurer les savoirs endogènes pour garantir l’autonomie des États africains, indique le confrère.

En portant cette vision hors des frontières nationales. Le Gabon démontre qu’il ne souhaite pas demeurer un simple consommateur de technologie importées mais bien un acteur à part entière de leur conception. Les ambitions du CSGR-IA se tournent désormais vers la poursuite de la documentation des langues locales et le renforcement des partenariats internationaux. Une démarche essentielle saluée par l’OIF, qui a ainsi rappelé que la Francophonie et le numérique doivent intégrer toutes les diversités culturelles pour bâtir un avenir équitable et inclusif.

Flory Events
Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 7 novembre 2026 à 16h23min
1 791 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon–Chine : SDLG envisage une usine d’assemblage d’engins de chantier à Nkok

7 novembre 2026 à 16h48min

Commonwealth : 500 millions de dollars d’engagements financiers pour stimuler les investissements dans les 56 États membres

7 novembre 2026 à 16h39min

Projet de budget 2027 : la masse salariale de la Communication bondit de 25,6 % 

7 novembre 2026 à 16h29min

Gabon Connect : six services administratifs réunis dans une plateforme unique 

7 novembre 2026 à 12h43min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page