Gabon : 46 % des citoyens redoutent le déclin de l’autorité masculine au foyer

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À première vue, les ménages gabonais embrassent pleinement la modernisation sociale. Selon la récente étude publiée par Afrobarometer, 73 % de la population soutiennent qu’un partage équitable de la parole au sein du couple consolide l’harmonie familiale. Toutefois, cette adhésion de principe cache un malaise profond : 46 % des sondés redoutent simultanément que cette égalité n’érode l’autorité traditionnelle du chef de famille.

Comment comprendre ce grand écart intellectuel ? Il illustre la coexistence complexe entre aspirations démocratiques contemporaines et poids des coutumes séculaires. D’un côté, les citoyens reconnaissent la force pragmatique de la concertation : deux têtes valent mieux qu’une face aux défis quotidiens. De l’autre, la figure patriarcale reste perçue comme un pilier symbolique dont la fragilisation inquiète près d’un Gabonais sur deux.

L’essor de la parité bouscule les repères masculins. Dans le schéma classique, l’homme jouissait d’un rôle protecteur et décisionnel incontesté. L’émergence d’un modèle fondé sur la cogestion est donc souvent vécue comme un dépossédant. Ce sentiment d’« autorité entamée » trahit un manque criant de modèles de substitution valorisants pour l’homme contemporain au sein d’un ménage paritaire.

Dépasser la crise d’identité masculine

Cette situation place la population au cœur d’un dilemme intime. Tant que la prise de décision conjointe sera perçue comme un jeu à somme nulle, où chaque gain d’influence féminin est soustrait à la dignité masculine, ces frictions persisteront. La crainte de voir l’homme affaibli relève moins d’un refus du progrès que d’une appréhension face à la réinvention du leadership familial.

Pour traverser cette phase de transition sans risquer d’altérer la cohésion sociale, le débat public doit dépasser la querelle idéologique. L’enjeu majeur consiste à démontrer qu’une répartition équitable des pouvoirs renforce la structure familiale sans menacer la figure paternelle.

Vers une complémentarité assumée

La redéfinition de la masculinité constitue une condition essentielle à cette mutation. L’autorité paternelle ne saurait plus reposer sur la domination ou l’exclusivité des choix, mais doit désormais s’exprimer par la coopération et la coresponsabilité. Un accompagnement culturel ciblé s’avère indispensable pour apaiser les inquiétudes masculines tout en consolidant l’émancipation des femmes. En transformant cette peur du déclin en opportunité d’alliance, le Gabon posera les bases d’un modèle conjugal moderne, équilibré et fidèle à ses valeurs de solidarité.