Gabon : 91 % des femmes libres de poursuivre leurs études

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Sur le terrain des libertés fondamentales, le Gabon enregistre une avancée aussi nette qu’impressionnante. Selon la dernière enquête Afrobarometer conduite auprès de 1 200 citoyens, l’écrasante majorité de la population témoigne d’une réelle autonomie décisionnelle des femmes au quotidien. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 91 % des personnes interrogées confirment que les femmes de leur communauté sont libres de poursuivre leurs études, 90 % qu’elles peuvent choisir leur profession, et 89 % qu’elles disposent à leur guise de leurs propres revenus, sans solliciter l’aval préalable des hommes.

Ces données marquent l’aboutissement d’une mutation sociologique majeure. En l’espace de quelques décennies, les barrières coutumières qui freinaient l’accès des jeunes filles à l’éducation ou au marché de l’emploi ont volé en éclats. L’instruction féminine et la participation active au tissu économique, qu’il soit formel ou informel, ne relèvent plus du défi culturel, mais d’une trajectoire désormais naturelle et saluée par la collectivité.

Une liberté d’action largement reconnue

Cette maîtrise des choix de carrière et de la gestion financière représente un acquis précieux pour le pays. Dans l’espace public comme dans le monde du travail, la capacité d’initiative de la femme gabonaise s’impose comme une évidence respectée par la grande majorité du corps social. Au-delà du symbole, cette émancipation individuelle agit comme le moteur d’une dynamique économique locale particulièrement nerveuse et créatrice de valeur.

L’enjeu ne réside plus aujourd’hui dans l’obtention de droits individuels de base, désormais bien ancrés dans les mœurs, mais dans la conversion de cette autonomie en pouvoir de décision stratégique. Si la Gabonaise est aujourd’hui maîtresse de son destin académique et financier, la seconde étape de cette émancipation devra lui ouvrir les portes d’une réelle gouvernance, tant au sein du foyer que dans les hautes instances publiques et politiques.