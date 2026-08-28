Impôts : fin de partie pour les exonérations fiscales sans contrepartie au Gabon

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L’étau se resserre autour des entreprises bénéficiaires de faveurs fiscales non justifiées. Dès ce mois de septembre 2026, la Direction générale des impôts (DGI) déploie une vaste campagne d’audit et de contrôle renforcé sur l’ensemble du territoire. L’ambition affichée par l’administration est claire : vérifier que chaque franc CFA concédé par l’État trouve sa justification dans des investissements tangibles, des créations d’emplois ou des transferts de technologie mesurables. Pour les acteurs économiques jouissant d’exonérations sans contrepartie économique probante, l’heure des comptes a sonné.

L’administration fiscale avait pourtant laissé une ultime porte de sortie aux opérateurs concernés. Jusqu’au 30 août 2026, date limite de rigueur, chaque entité devait déposer un dossier justificatif exhaustif comprenant la fiche de renseignements réglementaire, les statuts à jour, un plan de localisation précis, le cahier des charges officiel ainsi que les textes juridiques fondant l’avantage accordé.

Désormais, le temps de la tolérance est révolu. Les entreprises ayant manqué cette échéance ou fourni des documents incomplets s’exposent sans sommation au retrait pur et simple de leurs privilèges fiscaux. La DGI entend appliquer scrupuleusement ces sanctions dès le démarrage des vérifications sur le terrain.

Un impératif budgétaire dans un contexte d’austérité

Cette offensive s’inscrit en droite ligne des orientations fixées par le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema lors du Conseil de cabinet exceptionnel du 8 juillet dernier. Alors que la loi de finances rectificative (LFR) pour 2026 a amputé les recettes budgétaires globales de 22 %, l’État ne peut plus se permettre d’accorder de chèque en blanc au secteur privé.

Les exonérations accordées au fil des ans représentent en effet un manque à gagner colossal, chiffré à plusieurs centaines de milliards de FCFA pour le Trésor public. Dans ce climat de rigueur budgétaire où le financement des services publics essentiels et des infrastructures de base devient critique, chaque niche fiscale injustifiée constitue un manque à gagner insupportable pour la collectivité.

Un test grandeur nature pour l’administration fiscale

Au-delà de la collecte de recettes supplémentaires, cette opération de contrôle s’apparente à un véritable test de crédibilité pour les services fiscaux. Longtemps décriées pour leur passivité ou leurs faiblesses structurelles face à certains groupes économiques privilégiés, les équipes de la DGI jouent leur réputation.

Il s’agit désormais de traduire la fermeté du discours présidentiel en contrôles rigoureux, systématiques et équitables. Les résultats des premiers audits, attendus dans les semaines à venir, indiqueront si l’État a définitivement rompu avec les habitudes du passé pour instaurer une culture d’évaluation et de responsabilité fiscale.