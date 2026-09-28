Panthères du Gabon : Poko, Appindangoye, Kanga, les 3 capitaines !

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Lors de la conférence de presse d’avant-match de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN, animée ce lundi 28 septembre 2026, par Sébastien Migné et Anthony Oyono, le technicien français a mis fin aux spéculations autour du brassard de capitaine. Le sélectionneur des Panthères a dévoilé que la hiérarchie des capitaines est André Biyogo Poko, Aaron Appindangoye et Guelor Kanga.

Fini le flou autour du brassard, le patron des Panthères du Gabon a dévoilé son classement basé sur un critère simple, l’ancienneté en sélection. En effet, interrogé sur une supposée omertà sur le sujet, alors que les autres sélections fonctionnent de façon transparente, le technicien français a balayé le reproche. « Il n’y a pas d’omertà », a-t-il assuré. Ce dernier a assuré que les joueurs étaient parfaitement informés.

Poko capitaine de la sélection en l’absence d’Aubameyang !

Selon Sébastien Migné, le brassard n’a pas la même portée en Afrique qu’en Europe, où l’entraîneur désigne souvent seul son capitaine. À ce propos, le sélectionneur national du Gabon a révélé qu’il a réuni ses 5 cadres pour trancher collectivement. Lors du dernier match, Kanga portait le brassard, Appindangoye étant absent. Ibrahim Ndong, lui, se serait effacé de lui-même. Ce dernier a souligné : « J’ai mes grands frères, la priorité est pour eux. ».

Le choix s’est fait naturellement et tourné vers André Biyogo Poko qui est le premier à avoir été appelé en sélection.Concrètement, si Poko débute, il sera capitaine. Sinon, le brassard reviendra à Guelor Kanga, Appindangoye étant blessé. Le coach a aussi voulu couvrir le cas où aucun des trois ne serait sur la pelouse, ou quitterait le terrain en cours de match. Les noms des potentiels capitaines seraient déjà divulgués en interne. Le tout pour créer une cohésion sans faille.

Dans son projet tourné vers l’objectif 2030, la Coupe du monde, et une CAN de haut niveau, Sébastien Migné dit vouloir s’appuyer sur ses joueurs, « acteurs principaux ». Lesquels qui restent « force de proposition », lui s’attèle à garder le dernier mot. Passé par le Cameroun où cette question pouvait engendrer des frustrations, le sélectionneur national s’est dit « bluffé » par l’humilité, la rigueur et l’enthousiasme de son groupe. « Pourvu que ça dure », a-t-il conclu.