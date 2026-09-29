Journée mondiale du tourisme : le Gabon veut faire vivre sa destination

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Le 27 septembre, le Gabon célèbre la Journée mondiale du tourisme en mettant l’accent sur la valorisation de ses richesses et les retombées pour les territoires. Forêts, plages, fleuves, faune, culture et savoir-faire : le pays dispose d’atouts considérables.

Mais ils doivent être mieux organisés, accessibles et transformés en expériences concrètes pour les visiteurs et en opportunités pour les populations. Pour la Ministre du Tourisme Durable et de l’Artisanat, le tourisme doit passer du potentiel à l’action.

Faite du tourisme un pilier de l’économie gabonaise

« Nous ne voulons plus simplement dire que le Gabon est une belle destination. Nous voulons que les Gabonais comme les visiteurs puissent réellement la vivre. », a indiqué le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa. La troisième édition de la Caravane Touristique du Gabon a illustré cette ambition

Et ce, en faisant découvrir des destinations parfois méconnues et en rapprochant les Gabonais de leur patrimoine. Connaître son pays avant de demander au monde de le découvrir : derrière chaque paysage, produit artisanal ou plat traditionnel se trouvent des communautés, des savoir-faire et des emplois.

Le défi consiste désormais à vendre une expérience, et pas seulement une destination. MCela passe par l’amélioration de l’hébergement, de la restauration, du transport, de l’accueil, des guides, de l’artisanat, de l’animation et de la communication, mais aussi par la poursuite des investissements et le développement des infrastructures.

Maintenir le cap !

Le tourisme doit également profiter en priorité aux territoires et à leurs habitants. « Lorsque nous développons une destination, nous devons penser à celui qui y vit. Le tourisme doit lui apporter une activité, un revenu, un marché pour son produit ou une opportunité pour sa famille. »

En cette Journée mondiale du tourisme, le Gabon affirme donc une ambition claire : mieux valoriser ce qu’il possède déjà, faire vivre ses destinations et faire du tourisme un véritable outil de développement local.