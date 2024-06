Gabon : Steffy Peggy Engo Ngalbey remporte la 23ème édition du concours linguistique « du pont vers le chinois »

Ecouter l'article

Ce vendredi 07 juin 2024, la bibliothèque de l’Université Omar Bongo (UOB) a servi de cadre à la finale de la 23ème édition du concours linguistique « Pont vers le chinois » organisé par l’ambassade de la République populaire de Chine au Gabon et l’Institut Confucius. Un concours qui a vu la participation de plusieurs étudiants et qui vise à promouvoir l’échange culturel entre la Chine et le Gabon tout en favorisant le renforcement de l’amitié entre les deux pays.

C’est en présence du Chargé d’affaires de l’Ambassade de Chine au Gabon, Zhu Xiaole, du vice-recteur de l’Université Omar Bongo, et de plusieurs officiels que s’est déroulé ce 07 juin 2024 au sein de la bibliothèque universitaire de l’UOB la finale du concours co-présidé par l’ambassade de Chine au Gabon et l’Institut Confucius de l’Université Omar Bongo. Un événement important au cours duquel les participants ont pu montrer leur maîtrise de la langue chinoise.

Prenant la parole, le Chargé des affaires de l’Ambassade de Chine au Gabon, a tenu à réitérer l’engagement de la Chine à soutenir les étudiants gabonais, et ce, en raison de l’amitié vieille de 50 ans qui unit les deux nations. « Depuis la création de l’institut confucius en 2018 à l’Université Omar Bongo, plus de 1200 étudiants ont suivi des cours de mandarin, nous sommes heureux de voir que de plus en plus d’écoles primaire et secondaire gabonaise montrent l’intérêt pour la langue chinoise. Je souhaite un plein succès au concours « Pont vers le chinois » a déclaré Zhu Xiaole.

23ème édition du concours « du pont vers le chinois »

Par ailleurs le vice-recteur de l’UOB a rappelé que le « Pont vers la langue chinoise » permet assurément de donner un nouvel élan entre nos deux pays. « L’institut Confucius occupe une place de choix dans le tissu des établissements de notre université au regard des missions d’ouverture qu’elle remplit à savoir(…) Ces activités placent l’université Omar Bongo dans un réseau mondial qui porte très les valeurs de solidarité d’humanisme du Gabon ». Ainsi, cette 23 ème édition est la concrétisation de la coopération entre la Chine via l’institut Confucius et le Gabon qui se matérialise par des projets communs.



Ce sont donc au total 9 candidats qui ont procédé à une démonstration de leur maîtrise du Mandarin sous le thème « un monde, une famille » en trois étapes, à savoir un plaidoyer de 3 min, une prestation artistique chinoise et le quizz sur la langue, la culture et la situation nationale chinoise et en fonction des moyennes obtenues les vainqueurs ont été sélectionnés. Ainsi, après une compétition acharnée, Steffy Peggy Engo Ngalbey a remporté le premier prix.