DGCPT : la 36ème promotion de l’IFPB officiellement accueillie au sein de l’administration

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La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) renforce ses effectifs d’encadrement. Ce mercredi 11 novembre 2026, l’institution a officiellement accueilli soixante-cinq nouveaux inspecteurs centraux du Trésor, marquant une étape décisive dans sa stratégie de modernisation.

Issus de la deuxième cohorte de la 36e promotion de l’Institut des Finances Publiques du Burkina Faso (IFPB), ces jeunes cadres achèvent un cursus exigeant de vingt-quatre mois. Durant cette période, ils ont affûté leurs compétences techniques pour répondre aux réalités actuelles de l’administration financière.

Leur arrivée vient directement soutenir les missions névralgiques de la DGCPT. Désormais opérationnels, ils ont pour vocation d’optimiser la tenue de la comptabilité publique, d’affiner la gestion budgétaire et de veiller à la sécurisation rigoureuse des deniers de l’État. Pour l’institution, investir dans le capital humain demeure le levier le plus sûr afin de pérenniser la bonne gouvernance financière.

L’exigence d’intégrité au cœur des missions

Lors de la cérémonie de réception, le Directeur général de la Comptabilité Publique et du Trésor, Luther Steeven Abouna Yangui, a salué l’aboutissement de ce parcours académique avant de placer les nouveaux promus face à leurs responsabilités. Le premier responsable de l’administration a insisté sur la nécessité de transformer rapidement les connaissances théoriques en performances tangibles sur le terrain.

S’adressant à ces cadres fraîchement diplômés, il les a exhortés à incarner au quotidien des valeurs cardinales : la rigueur, la discipline, le professionnalisme et, par-dessus tout, l’intégrité. Dans un secteur où la confiance des citoyens et des partenaires repose sur la transparence des opérations, l’exemplarité morale reste non négociable.

Un engagement renouvelé au service de l’État

Conscients des attentes qui pèsent sur leurs épaules, les récipiendaires ont accueilli ces orientations avec solennité. Par la voix de leurs représentants, les soixante-cinq inspecteurs centraux ont réaffirmé leur ferme volonté de servir l’intérêt général avec probité, abnégation et sens aigu des responsabilités.

Au-delà d’un simple protocole administratif, cette intégration traduit l’ambition constante de la DGCPT : s’appuyer sur une expertise interne pointue pour relever les défis de la transformation des finances publiques. Grâce à ce sang neuf, l’administration entend non seulement gagner en efficacité opérationnelle, mais aussi améliorer durablement la qualité du service offert aux usagers sur l’ensemble du territoire.