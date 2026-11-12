Déguerpissements au Lac Bleu : le PDG dénonce la précipitation des exécutants sur le terrain

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Une délégation du Parti démocratique gabonais (PDG), conduite par son président Blaise Louembé, est allée le mardi 10 novembre 2026 à la rencontre des habitants touchés par les récentes opérations de démolition à Libreville. Cette descente de terrain, effectuée dans les quartiers Lac Bleu et Okala, visait à écouter les doléances des sinistrés tout en apaisant les tensions nées de ces aménagements urbains.

Face aux familles éprouvées, les responsables de l’ancien parti au pouvoir ont recueilli des témoignages empreints de frustration. Si les riverains ne remettent pas en cause le bien-fondé des projets d’infrastructures, tels que la construction d’hôpitaux ou l’élargissement des axes routiers, ils déplorent vivement la conduite brutale des opérations.

« Ce qui les dérange, c’est la précipitation, les erreurs d’évaluation, les insuffisances dans la prise en compte des familles et surtout le manque de sensibilité dans le langage tenu à leur endroit », a résumé Blaise Louembé à l’issue des échanges. Le patron du PDG a ainsi plaidé pour que le chef de l’État exige davantage de professionnalisme et d’humanité de la part des équipes déployées sur le terrain.

Colère et incompréhensions au quartier Lac Bleu

C’est au Lac Bleu que le mécontentement s’est exprimé avec le plus d’acuité. Les résidents ont fustigé le défaut de communication préalable, le non-respect des échéances et l’absence de relogement sur des parcelles viabilisées. Les agissements de certains agents de l’Agence nationale des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC) ainsi que ceux du ministère des Travaux publics ont été particulièrement critiqués.

« Il est anormal de recevoir un avertissement le 3 novembre et de voir les engins passer dès le lendemain. On nous avait assuré que certaines habitations seraient épargnées, mais elles ont finalement été détruites contre toute attente », a témoigné A.P.P., un habitant directement impacté. À l’inverse, la situation apparaît nettement plus apaisée à Okala, où les démolitions se sont déroulées sans heurts majeurs, les populations ayant choisi d’adhérer à la dynamique de modernisation engagée par les autorités.

Un rôle de médiation auprès de la présidence

Au-delà de la compassion témoignée aux victimes, la délégation du PDG a saisi cette occasion pour faire œuvre de pédagogie. Blaise Louembé et les siens ont expliqué que ces opérations de libération d’emprises s’inscrivent dans la vision globale de développement impulsée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Sensible aux sollicitations des riverains, qui lui ont demandé de porter leur voix au sommet de l’État, le président du PDG s’est engagé à jouer les intermédiaires. Il a rassuré les familles quant à sa volonté de relayer fidèlement leurs préoccupations auprès du chef de l’État, dans l’espoir de trouver des solutions équitables pour les ménages lésés.