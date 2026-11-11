Lambaréné : le parquet s’attaque à la multiplication abusive des contrôles routiers

Ecouter l'article

À l’occasion de la rentrée judiciaire 2026-2027 au tribunal de Lambaréné, les acteurs de la justice locale ont abordé de front un sujet brûlant qui empoisonne le quotidien des citoyens : la multiplication abusive des contrôles routiers. Devant une audience attentive composée de magistrats, de membres des forces de l’ordre et d’officiels de la région du Moyen-Ogooué, la magistrature a tenu à remettre le cadre légal au cœur des débats tout en dénonçant les dérives observées sur le terrain.

Dans son allocution, le président du tribunal de Lambaréné, Lilian Paterne Embinga Okinda, est d’abord revenu sur les fondements juridiques qui encadrent les opérations d’inspection sur la voie publique. En rappelant les textes fondateurs, notamment l’ordonnance n° 30/69 du 11 avril 1969 réglementant la circulation et la police routière, complétée par le décret n° 00837/PR/MTPT d’octobre 1969 et son article R138, l’autorité judiciaire a souligné la vocation première de ces dispositifs.

Si le contrôle des véhicules et la vérification des pièces de circulation constituent un pilier essentiel de la sécurité routière et de la prévention des risques, leur application déviante suscite aujourd’hui une vive exaspération. L’objectif d’assurer la sécurité des usagers semble s’être effacé au profit de tracasseries récurrentes.

Les usagers subissent des coûts disproportionnés

Les usagers de la route, et en premier lieu les transporteurs et conducteurs de taxis, subissent une pression constante tout au long de la journée sur l’ensemble des axes urbains. Ce maillage excessif et anarchique des checkpoints entraîne des conséquences économiques et sociales dommageables.

Pour contourner ces barrages répétés et éviter des contrôles perçus comme abusifs, de nombreux chauffeurs refusent désormais de desservir certaines zones d’habitation. Cette situation crée des zones d’ombre dans la desserte de la ville, tout en imposant un surcoût financier disproportionné aux ménages déjà fragilisés. À cela s’ajoutent des frictions permanentes et une dégradation continue des relations entre les usagers de la route et les agents des forces de l’ordre.

Vers une grande réunion de concertation

Face à ce constat alarmant, le parquet entend ne pas en rester aux simples dénonciations. Une grande réunion de concertation sera organisée dans les prochaines semaines à l’initiative des autorités judiciaires.

Cette rencontre élargie rassemblera l’ensemble des unités de police judiciaire, les services techniques en charge des transports ainsi que les acteurs de la sécurité routière. L’objectif affiché est d’établir une coordination efficace, d’identifier les axes prioritaires d’intervention et de mettre un terme définitif aux contrôles sauvages afin de restaurer la sérénité sur les routes de la région.