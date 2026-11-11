Bitam : un sexagénaire battu à mort dans un corps de garde

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Un homme d’une soixantaine d’années, identifié comme Augustin Ngui Adzabe, a trouvé la mort après avoir été violemment agressé lors d’une réunion conviviale organisée le dimanche 1er novembre 2026, au regroupement de villages de Konoville, dans le département du Ntem, au nord du Gabon rapporte le quotidien L’Union, dans sa livraison de ce mercredi 11 novembre 2026. Le principal suspect, Fabrice A.A., chauffeur âgé de 46 ans, a été interpellé par les éléments de la gendarmerie de Bitam après avoir pris la fuite. Présenté devant un juge d’instruction le vendredi 6 novembre, il a été placé en détention à la prison centrale d’Oyem pour des faits de coups ayant entraîné la mort.

Ce qui devait être un moment de convivialité entre proches s’est transformé en drame dans le regroupement de villages de Konoville. Selon les faits rapportés, un habitant du village, désigné sous le nom d’Allogho, avait convié plusieurs membres de sa famille à partager les boissons restantes de son mariage dans un corps de garde. Une rencontre à laquelle s’est joint Fabrice A.A., dont la présence aurait rapidement suscité des tensions avec l’organisateur. Quelques heures plus tard, une altercation particulièrement violente allait coûter la vie à Augustin Ngui Adzabe, un sexagénaire qui participait également à la réunion.

Une interdiction de boire à l’origine des tensions

Les faits se seraient déroulés aux alentours de 16 heures, le dimanche 1er novembre 2026. Selon le récit des événements, l’organisateur de la rencontre aurait interdit à Fabrice A.A. de consommer les boissons mises à la disposition des invités. Une décision motivée, d’après les témoignages rapportés, par le comportement jugé belliqueux et irrespectueux du quadragénaire.

Visiblement contrarié par cette interdiction, Fabrice A.A. se serait alors éloigné pour s’installer dans un coin du corps de garde. C’est à cet endroit qu’il aurait aperçu Augustin Ngui Adzabe, qui esquissait quelques pas de danse, un gobelet de vin à la main. Dans un accès de colère, le suspect aurait reproché au sexagénaire d’avoir trop bu avant de lui asséner un violent coup de poing, puis de continuer à le frapper alors qu’il se trouvait au sol.

Une victime décédée quelques heures après l’agression

Face à la violence de la scène, les personnes présentes seraient intervenues pour séparer les deux hommes et mettre fin à l’agression. Malgré cette intervention, Augustin Ngui Adzabe aurait succombé à ses blessures au cours de la nuit. L’annonce de son décès a rapidement suscité l’émoi au sein de la communauté villageoise.

Alertés par le chef de regroupement, les éléments de la brigade centre de gendarmerie de Bitam se sont rendus sur les lieux pour procéder aux premières constatations. Selon les informations rapportées, l’examen médico-légal aurait établi que la victime avait reçu plusieurs coups violents au niveau du thorax, à l’origine de son décès. Ces constatations constitueraient un élément important dans la procédure judiciaire engagée contre le principal suspect.

Le suspect interpellé après avoir pris la fuite

Après les faits, Fabrice A.A. aurait quitté les lieux avant d’être retrouvé quelques jours plus tard par les gendarmes. Son interpellation serait intervenue alors qu’il assistait à une manifestation au village Awoua. Conduit au poste de gendarmerie sous escorte, le quadragénaire aurait contesté les faits qui lui étaient reprochés, malgré les éléments recueillis au cours de l’enquête.

Présenté devant un juge d’instruction le vendredi 6 novembre 2026, Fabrice A.A. a été placé en détention à la prison centrale d’Oyem pour des faits de coups ayant entraîné la mort. Il demeure présumé innocent tant que sa culpabilité n’aura pas été légalement établie. L’instruction devra notamment préciser les circonstances exactes de l’altercation, déterminer les responsabilités pénales et apprécier les éléments médico-légaux versés au dossier. Un drame qui rappelle les conséquences irréversibles auxquelles peuvent conduire des violences survenues au cours de simples rencontres communautaires.