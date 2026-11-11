Lébamba : des équipements de radiologie abandonnés depuis des années, entre négligence administrative et mépris des patients ?

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Au Centre médical de Lébamba, dans la province de la Ngounié, des équipements de radiologie offerts par un organisme international seraient abandonnés depuis plusieurs années sous les vérandas de l’établissement, toujours enfermés dans leurs caisses et exposés aux intempéries. Une situation révélée par le quotidien L’Union dans son édition du 11 novembre 2026, qui a suscité la désolation de la ministre de la Santé, le Pr Elsa Nkana Ayo-Bivigou, lors d’une récente visite. Au-delà du gaspillage potentiel de matériel médical, cette affaire soulève de sérieuses interrogations sur la gestion des dons, la responsabilité des administrations sanitaires et la considération accordée aux besoins des populations.

Comment expliquer que des équipements destinés à améliorer la prise en charge des malades puissent demeurer inutilisés pendant plusieurs années dans un établissement public de santé ? À Lébamba, la découverte rapportée par L’Union donne une illustration préoccupante des dysfonctionnements susceptibles d’affecter le système sanitaire gabonais. Alors que les populations de l’intérieur du pays rencontrent des difficultés d’accès aux examens spécialisés, du matériel de radiologie, pourtant réceptionné depuis longtemps, n’aurait jamais été mis en service. Une situation qui interroge moins l’insuffisance des moyens que la capacité des services compétents à utiliser ceux dont ils disposent déjà.

Des équipements médicaux livrés, mais jamais installés

Dans son édition du 11 novembre 2026, le quotidien L’Union rapporte qu’un important lot d’appareils de radiologie médicale, offert par un organisme international au Centre médical de Lébamba, est resté entreposé sous les vérandas des bâtiments abritant la maternité et la direction technique de l’établissement. Toujours conditionnés dans leurs caisses, ces équipements auraient subi les intempéries pendant plusieurs années, sans qu’une installation effective ait été réalisée.

Le journal souligne que seul un contrôle technique permettra désormais de déterminer si les appareils peuvent encore fonctionner. Face à cette situation, la ministre de la Santé aurait instruit le responsable de l’établissement de faire procéder immédiatement à une vérification de leur état. Une décision nécessaire, mais qui ne répond pas à la question fondamentale : comment un équipement médical offert pour servir les populations a-t-il pu être laissé à l’abandon aussi longtemps sans qu’aucune solution ne soit apportée ?

Incompétence, négligence ou défaillance organisée ?

Le cas de Lébamba appelle une interrogation sur la chaîne des responsabilités administratives. Qui a réceptionné ces équipements ? Qui devait en assurer l’installation ? Les locaux étaient-ils adaptés ? Les ressources nécessaires à leur mise en service avaient-elles été prévues ? Et surtout, quels responsables étaient informés de cette situation sans y apporter de réponse ? Autant de questions auxquelles les services sanitaires concernés devraient pouvoir répondre avec précision.

Car lorsqu’un matériel médical demeure inutilisé pendant des années, il ne suffit plus d’invoquer de simples lenteurs administratives. Il faut examiner l’hypothèse d’une incompétence dans la planification, d’une négligence dans le suivi ou d’une défaillance de la chaîne de décision. À ce stade, rien ne permet d’établir une volonté délibérée de priver les populations de soins. Mais l’absence éventuelle d’intention malveillante ne saurait exonérer les responsables de leur obligation de rendre compte des conséquences de leur gestion.

Des populations privées d’équipements pourtant disponibles

L’enjeu dépasse la conservation de quelques caisses de matériel. Un appareil de radiologie constitue un outil essentiel au diagnostic de nombreuses pathologies, notamment dans les situations traumatiques ou lorsqu’un examen d’imagerie est nécessaire à l’orientation thérapeutique. Son absence de fonctionnement peut obliger les patients à rechercher des prestations ailleurs, avec des dépenses supplémentaires de transport, de consultation et parfois d’hébergement.

À Lébamba, il reste à établir si d’autres équipements permettent actuellement de répondre aux besoins en imagerie médicale et dans quelle mesure la non-installation de ce don a affecté la prise en charge des malades. Mais le constat rapporté par L’Union révèle déjà une contradiction préoccupante : des partenaires internationaux mobilisent des ressources pour renforcer l’offre de soins, tandis que les équipements reçus peuvent rester sans utilisation faute de suivi administratif et technique.

Au-delà du constat, l’exigence de responsabilités

L’instruction donnée par la ministre de la Santé constitue une première réponse. Elle devrait toutefois être suivie d’un audit administratif et technique permettant de reconstituer les conditions de réception du matériel, d’identifier les obstacles à son installation et de déterminer les responsabilités éventuelles. Si les appareils sont encore utilisables, leur mise en service devrait être programmée dans des délais précis. Dans le cas contraire, il faudra établir les raisons de leur dégradation et les conséquences financières de cette immobilisation prolongée.

Cette affaire pose finalement une question de gouvernance publique. Peut-on continuer à solliciter des financements et des dons internationaux pour améliorer le système sanitaire sans garantir la mise en service des équipements déjà réceptionnés ? À Lébamba, les populations sont en droit d’attendre davantage qu’une visite ministérielle et un constat de désolation. Elles doivent pouvoir connaître les responsabilités, les mesures correctives et le calendrier de mise en fonctionnement du matériel. Car lorsqu’un équipement médical reste inutilisé pendant des années, ce n’est pas seulement un investissement qui risque d’être perdu : c’est aussi une possibilité de diagnostic et de soins qui demeure hors de portée des patients