Gabon : Léandre Anoué Kiki tire sa révérence

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Le paysage politique gabonais est en deuil. Le député du premier arrondissement de la commune de Franceville, Léandre Anoué Kiki, s’est éteint dans la nuit de lundi à mardi. L’homme politique a poussé son dernier soupir alors qu’il se rendait en France pour y recevoir des soins médicaux urgents, a-t-on appris de source familiale tôt ce mardi matin.

Homme de conviction et pilier du Parti démocratique gabonais (PDG), Léandre Anoué Kiki laisse derrière lui le souvenir d’un engagement sans faille. Sa voix s’était particulièrement faite entendre lorsqu’il occupait les fonctions de porte-parole de la formation politique, à l’époque où celle-ci était sous la houlette de Faustin Boukoubi. Malgré les mutations du paysage national, il a maintenu une loyauté inébranlable envers sa famille politique.

Cet ancrage local et cette fidélité ont d’ailleurs été couronnés de succès lors des dernières élections législatives, où les électeurs du premier arrondissement de Franceville lui ont renouvelé leur confiance pour les représenter à l’Assemblée nationale.

Un serviteur chevronné de l’État

Au-delà de son parcours militant, le défunt s’est distingué par une carrière administrative particulièrement dense. Grand commis de l’État, il a mis son expertise au service de plusieurs institutions stratégiques du pays. Il a notamment exercé les responsabilités de Directeur général adjoint de la Gabon Oil Company (GOC), avant d’assurer la gestion de l’Autorité de régulation des transports ferroviaires en qualité de Secrétaire exécutif.

Plus récemment, c’est à la tête de l’Agence nationale de la formation professionnelle (ANFP) qu’il a marqué l’administration publique. Ce passage à la direction de l’ANFP aura constitué l’un de ses derniers grands défis au sein de la haute administration avant son entrée dans l’hémicycle.

L’hommage à un parcours accompli

La disparition soudaine de Léandre Anoué Kiki suscite une vive émotion au sein de la classe politique et parmi les populations de Franceville. Sa trajectoire, alliant haute fonction publique et mandat parlementaire, témoigne de la vie d’un homme entièrement dévoué aux affaires publiques et au développement de son pays.