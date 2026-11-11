Réforme du secteur pétrolier : Oligui Nguema fixe les cap du nouveau Code

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Dans un contexte de transformation économique majeure, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience au ministre du Pétrole, Clotaire Kondja, ce mardi 10 novembre 2026. Cette rencontre stratégique visait à faire le point sur les avancées du nouveau Code pétrolier, une initiative destinée à moderniser la gouvernance des ressources naturelles et à maximiser l’impact du secteur sur l’économie nationale.

L’actualisation de ce texte fondamental répond à une nécessité impérieuse : adapter la réglementation aux réalités techniques émergentes. L’exploration et l’exploitation pétrolières s’orientent désormais vers les eaux profondes et ultra-profondes de l’offshore gabonais, des zones complexes exigeant des normes d’investissement et de sécurité renforcées.

Parallèlement, le futur Code consacre une place centrale au développement du « contenu local ». Cette disposition contraignante imposera une intégration plus forte des entreprises nationales tout au long de la chaîne de valeur, garantissant une retombée directe de la rente pétrolière sur le tissu économique local.

Capital humain : l’exigence de la formation et de l’expertise locale

Au-delà des simples considérations techniques et juridiques, le Chef de l’État a placé la souveraineté intellectuelle et technique au centre du débat. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, le renouvellement de l’industrie pétrolière ne saurait s’accomplir sans la montée en puissance de la jeunesse gabonaise. Former des techniciens hautement qualifiés, des ingénieurs pointus et des cadres dirigeants constitue désormais un impératif national. L’objectif affiché est clair : préparer la force de travail locale à relever les défis technologiques de cette industrie de pointe, brisant ainsi la dépendance historique vis-à-vis de l’expertise étrangère.

L’emploi stratégique comme vecteur de prospérité durable

Cette exigence de qualification vise à ouvrir aux nationaux les portes des postes de responsabilité au sein des multinationales opérant sur le territoire. En favorisant l’accès des Gabonais aux emplois qualifiés et aux fonctions décisionnelles, le gouvernement entend offrir à la jeunesse les moyens de façonner activement l’avenir énergétique du pays.

En conjuguant modernisation réglementaire, promotion des entreprises locales et valorisation des compétences, la présidence pose les jalons d’un modèle économique renouvelé. L’ambition va bien au-delà de l’extraction brute : il s’agit de convertir durablement la richesse pétrolière en un véritable moteur d’emploi, de savoir-faire et de prospérité pour l’ensemble de la nation.