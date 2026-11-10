Gabon : le défi vital de la diversification face à la prédominance des grands groupes

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Dans une analyse prospective publiée le 4 novembre 2026, le quotidien international The Rio Times passe au crible l’architecture économique du Gabon. Le constat est sans équivoque : qu’il s’agisse des ressources naturelles ou des services financiers, les leviers de la croissance restent pilotés par une poignée de géants privés et d’entités publiques majeures.

L’armature économique nationale repose sur quelques piliers industriels bien identifiés. Dans le secteur des hydrocarbures, des acteurs de premier plan comme Gabon Oil Company, VAALCO Energy et TotalEnergies EP Gabon continuent d’orienter les flux de production.

Le secteur minier s’articule quant à lui autour du groupe français Eramet et de sa filiale locale Comilog, véritable poumon de l’exploitation du manganèse. Concernant l’industrie du bois, le groupe Arise et la Zone d’Investissement Spéciale de Nkok occupent une position névralgique pour la transformation et l’exportation des grumes.

Le secteur bancaire n’échappe pas à cette logique de forte centralisation. À titre d’illustration, les données rapportées par The Rio Times indiquent que la BGFIBank représentait à elle seule 50,66 % des nouveaux crédits accordés au troisième trimestre 2024. Une telle prédominance illustre l’emprise des grands groupes sur les circuits de financement.

La nécessité d’élargir le tissu productif

Cette polarisation autour de champions sectoriels soulève une problématique de fond : comment permettre au reste de l’économie de tirer profit des rentes générées par ces industries extractives et financières ? La question est d’autant plus pressante que la croissance économique du pays s’est essoufflée, retombant à 2,7 % en 2025 d’après les chiffres de la Banque africaine de développement.

L’équation dépasse ainsi la simple captation de capitaux étrangers ou le renforcement des grands groupes existants. Le Gabon se trouve confronté à l’urgence de diversifier son modèle économique en s’appuyant sur un tissu de petites et moyennes entreprises plus dynamique.

Vers un modèle économique plus inclusif

Pour bâtir une résilience durable, l’écosystème gabonais doit faciliter l’accès des PME aux financements bancaires et encourager le développement de chaînes de valeur locales intégrées. Les grands projets de transformation industrielle ne porteront leurs fruits que s’ils génèrent un effet d’entraînement sur le réseau d’entreprises secondaires.

En définitive, la véritable transformation économique du Gabon ne mesurera pas seulement sa réussite au volume de ses exportations brutes. Elle dépendra de sa capacité à irriguer l’ensemble du marché national, afin d’offrir des opportunités d’emploi et de création de valeur bien au-delà de sa poignée de leaders historiques.