Modernisation urbaine et emploi : Hermann Immongault exige méthode et discipline gouvernementale

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L’heure n’est plus aux atermoiements au sommet de l’État. Ce mardi 10 novembre 2026, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a présidé un Conseil interministériel décisif. Plaçant cette séance sous le sceau de l’exécution et de la redevabilité, conformément aux orientations fixées par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, il a appelé l’ensemble des ministres à une rigueur accrue et à une cohésion sans faille.

Au cœur des discussions figuraient les opérations d’aménagement engagées depuis le 4 novembre dans le Grand Libreville notamment Okala, Diba Diba et Lac Bleu. Rappelant que ce programme vise à fluidifier le trafic, prévenir les inondations et faciliter l’accès aux secours, le Vice-Président du gouvernement a assumé la difficulté de la tâche. « Oui, mettre en place un nouvel ordre urbain est douloureux, mais nous n’avons pas d’autres choix que de le faire. Encore faut-il que cette modernisation ne se fasse pas contre ceux qui y vivent mais avec eux », a-t-il affirmé.

Revenant sur les erreurs du passé, il a fustigé des décennies de laxisme où « les silences du Gouvernement sur la sanctuarisation du domaine public ont constitué un terreau fertile à tous les actes d’incivisme ». Exigeant une rupture guidée par la loi et l’humanité, il a prévenu qu’aucune initiative isolée ne sera tolérée. « Je ne saurais tolérer des initiatives isolées, des interventions non concertées ou des télescopages entre les différentes équipes sur le terrain. », a martelé Hermann Immongault.

Emploi et gouvernance : l’obligation de résultats chiffrés

Abordant la question de l’emploi, prioritaire pour les Gabonais, le Vice-Président du gouvernement a sommé les ministères d’opérationnaliser le « Pass Emploi ». Il a exigé que chaque secteur assure le suivi des postes générés, soulignant que « Nous ne pouvons pas faire de l’emploi une priorité gouvernementale sans nous donner les moyens de mesurer concrètement les résultats obtenus. » Désormais, un reporting mensuel sera exigé.

Pour garantir cette culture du résultat, il a annoncé la création imminente d’une Delivery Unit placée sous sa supervision. Un organe qui sera « un instrument d’impulsion, d’alerte et de suivi, permettant de mieux articuler les responsabilités sectorielles avec les exigences de coordination gouvernementale ».

Réformes stratégiques et préservation du patrimoine

Enfin, les travaux ont permis d’examiner le projet de loi sur le recouvrement des avoirs illicites, de retour après son ajournement en juillet dernier, ainsi que les préparatifs des Assises nationales sur l’Iboga, visant à établir une vision nationale cohérente autour de cette ressource érigée en « patrimoine national stratégique ».

En clôturant la séance, Hermann Immongault a rappelé l’exigence de solidarité qui s’impose à l’exécutif pour traduire concrètement les ambitions présidentielles dans le quotidien des populations.