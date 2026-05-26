Gabon-Guinée-Conakry : Persis Lionel Essono Ondo devise avec Daouda Soumah 

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À l’aune de son départ officiel pour Conakry, Persis Lionel Essono Ondo, nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Gabon près la République de Guinée, a rendu une visite de courtoisie à son homologue, Daouda Soumah, Ambassadeur de la République de Guinée au Gabon. Cette rencontre protocolaire, empreinte d’une profonde fraternité, marque le point de départ d’une mission hautement stratégique.

Au cœur des échanges, les deux diplomates se sont félicités de l’excellence retrouvée des relations bilatérales entre ces deux nations sœurs. Longtemps restée en veilleuse, la coopération politique entre le Gabon et la Guinée entre désormais dans une phase décisive.

Le symbole le plus fort de ce réchauffement demeure sans conteste la réouverture des ambassades respectives dans les deux capitales, mettant fin à plus de trois décennies d’absence de représentation diplomatique directe. Cette renaissance institutionnelle témoigne de la volonté ferme des deux chefs d’État de sceller une alliance indéfectible.

Une feuille de route ambitieuse et multisectorielle

Loin de se limiter à de simples formalités d’usage, les discussions ont rapidement convergé vers les objectifs concrets assignés aux deux chefs de mission. La feuille de route est claire : dynamiser et densifier l’axe Libreville – Conakry. Pour ce faire, plusieurs secteurs clés ont été identifiés comme moteurs de ce partenariat renouvelé. Des mines à l’environnement, en passant par la santé, la culture et les questions militaires, les chantiers s’annoncent aussi vastes que prometteurs. L’ambition est d’associer les expertises de chaque pays pour répondre aux défis contemporains du continent.

Le cap fixé sur la Commission mixte

Pour donner corps à ces ambitions, les fondations de l’avenir se dessinent déjà. Cette rencontre fraternelle a ainsi permis d’acter l’organisation imminente d’une commission mixte. Véritable outil stratégique, cette instance aura pour mission principale de poser les bases juridiques, économiques et politiques d’une coopération bilatérale à la fois ambitieuse, pragmatique et durable.

En se quittant, les deux diplomates ont réitéré leur engagement mutuel à faire de cette nouvelle ère un modèle de réussite pour la coopération Sud-Sud. Les jalons sont posés, la diplomatie en action promet déjà des retombées concrètes pour les deux peuples.