Derniers articlesPOLITIQUE

Gabon-Guinée-Conakry : Persis Lionel Essono Ondo devise avec Daouda Soumah 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 26 mai 2026 à 15h45min
1 550 Temps de lecture 1 minute
Une vue de l'échange entre Persis Lionel Essono Ondo, ambassadeur du Gabon en Guinée-Conakry et son homologue Daouda Soumah ambassadeur de Guinée-Conakry au Gabon © D.R.
Ecouter l'article

À l’aune de son départ officiel pour Conakry, Persis Lionel Essono Ondo, nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Gabon près la République de Guinée, a rendu une visite de courtoisie à son homologue, Daouda Soumah, Ambassadeur de la République de Guinée au Gabon. Cette rencontre protocolaire, empreinte d’une profonde fraternité, marque le point de départ d’une mission hautement stratégique.

Au cœur des échanges, les deux diplomates se sont félicités de l’excellence retrouvée des relations bilatérales entre ces deux nations sœurs. Longtemps restée en veilleuse, la coopération politique entre le Gabon et la Guinée entre désormais dans une phase décisive. 

Le symbole le plus fort de ce réchauffement demeure sans conteste la réouverture des ambassades respectives dans les deux capitales, mettant fin à plus de trois décennies d’absence de représentation diplomatique directe. Cette renaissance institutionnelle témoigne de la volonté ferme des deux chefs d’État de sceller une alliance indéfectible.

Une feuille de route ambitieuse et multisectorielle

Loin de se limiter à de simples formalités d’usage, les discussions ont rapidement convergé vers les objectifs concrets assignés aux deux chefs de mission. La feuille de route est claire : dynamiser et densifier l’axe Libreville – Conakry. Pour ce faire, plusieurs secteurs clés ont été identifiés comme moteurs de ce partenariat renouvelé. Des mines à l’environnement, en passant par la santé, la culture et les questions militaires, les chantiers s’annoncent aussi vastes que prometteurs. L’ambition est d’associer les expertises de chaque pays pour répondre aux défis contemporains du continent.

Le cap fixé sur la Commission mixte

Pour donner corps à ces ambitions, les fondations de l’avenir se dessinent déjà. Cette rencontre fraternelle a ainsi permis d’acter l’organisation imminente d’une commission mixte. Véritable outil stratégique, cette instance aura pour mission principale de poser les bases juridiques, économiques et politiques d’une coopération bilatérale à la fois ambitieuse, pragmatique et durable.

En se quittant, les deux diplomates ont réitéré leur engagement mutuel à faire de cette nouvelle ère un modèle de réussite pour la coopération Sud-Sud. Les jalons sont posés, la diplomatie en action promet déjà des retombées concrètes pour les deux peuples.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 26 mai 2026 à 15h45min
1 550 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : la Chine décline sa vision diplomatique et les opportunités commerciales de la mesure Zéro tarif douanier

26 mai 2026 à 15h13min

SEEG : Fermeture des agences commerciales le 27 mai 2026

26 mai 2026 à 14h19min

National Foot 1/16e : quasi statu quo au classement !

26 mai 2026 à 13h30min

Affaire Bilie-By-Nze : le délibéré fixé au vendredi 29 mai 2026 !

26 mai 2026 à 13h25min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#RevuedePresse] Revue de presse du 26 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 26 Mai 2026
[#Reportage ] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville
[#Journal] Le 12H30 du 26 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 26 mai 2026
🔴 [FlashInfos] Gabon : quatre marins portés disparus après le naufrage d’un remorqueur 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : quatre marins portés disparus après le naufrage d’un remorqueur
🔴 [FlashInfos] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville
[#Reportage ] Gabon : Bilie-By-Nze libre si deux vices de procédure sont reconnus 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : Bilie-By-Nze libre si deux vices de procédure sont reconnus
S'abonner
Bouton retour en haut de la page