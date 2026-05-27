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Port-Gentil : vers la réhabilitation de la Foire municipale et de l’ancien hôtel Neng’Abembé

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 mai 2026 à 10h34min
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Foire de Port-Gentil © D.R.
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Réuni le mardi 19 mai 2026, le Comité de Pilotage, de Suivi et de Contrôle des Projets de la Commune de Port-Gentil a validé les prochaines étapes de deux chantiers majeurs : la réhabilitation de la Foire municipale et la transformation de l’ancien hôtel Neng’Abembé. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté des autorités municipales d’accélérer la cadence en matière de réalisation des projets de développement.  

Dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives réglementaires, le Comité de Pilotage de la commune s’est à nouveau rassemblé afin de se pencher sur plusieurs projets structurants. Présidée par le maire Pascal Houangni Ambouroue, cette séance de travail technique traduit la volonté de la municipalité de passer à la vitesse supérieure en matière d’aménagement urbain.

Réhabilitation de la Foire municipale et de l’ancien hôtel Neng’Abembé

Au cœur des délibérations figuraient deux dossiers stratégiques, portés par des partenariats de premier plan. Le premier concerne la réhabilitation complète de la Foire municipale de Port-Gentil, une infrastructure essentielle dont le financement est intégralement assuré par la SOGARA. Le second porte sur la rénovation lourde de l’ancien hôtel Neng’Abembé, un édifice emblématique qui changera bientôt de visage pour devenir l’hôtel Orema, sous la houlette de l’opérateur Peschaud Gabon.

Si les perspectives s’avèrent réjouissantes pour le quotidien des administrés, le pragmatisme reste de mise au sommet de l’exécutif local. Le maire a ainsi tempéré les attentes immédiates en précisant la situation administrative des dossiers. « À ce stade, les deux projets se trouvent encore en phase d’étude et de finalisation technique. », a-t-il indiqué. 

Malgré ces ajustements préalables, les calendriers opérationnels s’accélèrent de manière concrète. Chantier le plus imminent de la feuille de route municipale, la Foire municipale verra ses premiers engins s’activer d’ici quelques jours, le lancement officiel des travaux étant programmé pour le 29 mai 2026. Concernant le futur complexe hôtelier Orema, l’échéance de réalisation complète est quant à elle fixée pour la fin de cette année.

Loin d’être des initiatives isolées, ces chantiers d’envergure s’intègrent dans une vision globale de développement national. Comme l’a rappelé avec force Pascal Houangni Ambouroue, ces projets de grande ampleur « s’inscrivent dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités de l’État, en tête desquelles Brice Clotaire Oligui Nguema ». 

À travers cette synergie d’action entre la municipalité et la présidence de la République, l’objectif reste inchangé : moderniser en profondeur le tissu urbain de Port-Gentil afin de consolider durablement son attractivité économique et touristique.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 mai 2026 à 10h34min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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