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Ntoum : des habitants d’Essassa barricadent la Nationale 1 après plusieurs jours sans électricité

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 mai 2026 à 10h20min
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Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mai 2026, des habitants d’Essassa, dans la commune de Ntoum, ont érigé des barricades sur la Route nationale 1 au niveau du PK8, pour protester contre une coupure d’électricité qui durerait depuis samedi. Cette manifestation spontanée a fortement perturbé la circulation sur cet axe stratégique reliant Libreville à l’intérieur du pays.

Le ras-le-bol des populations face aux coupures d’électricité a franchi un nouveau seuil dans le Grand Libreville. Selon plusieurs témoignages recueillis par Gabon Media Time, des habitants d’Essassa ont bloqué dans la nuit du 25 au 26 mai la Nationale 1 au niveau de la pharmacie du quartier, paralysant temporairement la circulation sur cet axe névralgique.

« Nationale 1, route barrée à Essassa au niveau de la pharmacie. La population manifeste son mécontentement suite à la panne d’électricité depuis samedi », a confié une source contactée par notre rédaction. Certains automobilistes ont été contraints de faire de longs détours pour contourner les barricades et rejoindre Libreville ou les quartiers périphériques.

Une colère alimentée par les coupures répétitives

Cette mobilisation illustre une nouvelle fois l’exaspération grandissante des populations confrontées à des délestages récurrents dans plusieurs zones du Grand Libreville. Depuis plusieurs jours, de nombreux habitants dénoncent des interruptions prolongées de fourniture électrique, avec des conséquences directes sur la conservation des aliments, les activités économiques, la sécurité et le quotidien des familles.

À Essassa, la colère semble avoir été accentuée par le sentiment d’abandon et l’absence de communication claire sur les délais de rétablissement du courant. Dans plusieurs quartiers de Ntoum, mais également dans certaines zones d’Akanda, Owendo et Libreville, les populations dénoncent une dégradation continue du service public de l’électricité.

La Nationale 1 représente pourtant un corridor vital pour le pays. Elle permet non seulement de relier Libreville aux provinces de l’intérieur, mais aussi d’assurer les flux de marchandises, de voyageurs et d’activités économiques entre la capitale et l’hinterland gabonais.

Le risque d’une multiplication des mouvements sociaux

Au-delà de l’incident de cette nuit, cette manifestation pose une question plus profonde : jusqu’où ira la patience des populations face aux difficultés énergétiques persistantes ? Car lorsque des citoyens en arrivent à bloquer une route nationale pour se faire entendre, c’est souvent le signe d’un malaise plus profond.

Les autorités administratives et les responsables du secteur énergétique devront rapidement apporter des réponses concrètes afin d’éviter une répétition de ce type de scènes, qui perturbent la mobilité des Gabonaises et des Gabonais et peuvent engendrer des tensions sécuritaires.

Pour l’heure, aucune communication officielle n’avait encore été faite sur une éventuelle résolution de la panne ou sur les mesures prises pour répondre aux revendications des habitants d’Essassa.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 mai 2026 à 10h20min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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