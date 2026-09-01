Gabon : avec 75 128 habitants, l’Ogooué-Lolo face au défi du dépeuplement

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Avec 75 128 habitants recensés en 2026, l’Ogooué-Lolo apparaît comme la deuxième province la moins peuplée du Gabon, devant la Nyanga et ses 68 215 habitants. Elle ne représente qu’un peu plus de 2 % des 3 518 621 habitants comptabilisés à l’échelle nationale. Une faiblesse démographique qui interpelle d’autant plus que la province dispose de ressources naturelles, d’un potentiel agricole et forestier et de villes comme Koulamoutou et Lastoursville susceptibles de constituer de véritables pôles de développement de l’intérieur du pays.

Les résultats du Recensement général de la population et du logement (RGPL) 2026 mettent ainsi en évidence un contraste saisissant entre l’Estuaire, qui concentre 2 184 908 habitants, et plusieurs provinces de l’intérieur qui peinent à atteindre les 100 000 résidents. L’Ogooué-Lolo appartient désormais à ce second ensemble. Derrière le chiffre se dessine une problématique autrement plus préoccupante : celle de territoires qui disposent de ressources mais ne parviennent pas suffisamment à retenir leur population.

L’exode vers Libreville comme symptôme

Comme dans plusieurs provinces de l’intérieur, le faible poids démographique de l’Ogooué-Lolo doit être interrogé à l’aune des opportunités disponibles localement. L’accès à l’emploi, aux formations supérieures, aux soins spécialisés, aux services administratifs ou encore aux activités économiques diversifiées demeure déterminant dans le choix des populations, particulièrement des jeunes, de rester ou de partir.

Le risque est alors celui d’un cercle vicieux. Les départs réduisent la population active et le marché local, ce qui limite à son tour l’attractivité économique du territoire. Pendant que le Grand Libreville continue de concentrer habitants, emplois et services, des villes de l’intérieur voient une partie de leur jeunesse chercher ailleurs les perspectives qu’elle ne trouve pas suffisamment sur place.

Faire de Koulamoutou un véritable pôle régional

Pour inverser cette dynamique, Koulamoutou ne peut demeurer uniquement une capitale administrative provinciale. La ville doit devenir un véritable pôle économique régional capable d’irriguer Lastoursville et les différents départements de la province. Cela suppose des routes praticables, une fourniture fiable en eau et en électricité, des structures sanitaires performantes, une offre de formation adaptée et surtout des emplois durables.

La valorisation locale des ressources constitue également un enjeu central. Exploiter une ressource forestière sans développer suffisamment d’activités de transformation sur place limite les retombées en matière d’emplois. De même, agriculture, élevage et entrepreneuriat local ne pourront changer d’échelle sans infrastructures logistiques, financement et accès aux marchés.

75 128 habitants, un avertissement pour l’aménagement du territoire

La réponse publique ne devrait surtout pas consister à considérer que la faiblesse démographique justifie mécaniquement moins d’investissements. Une telle logique accélérerait précisément le phénomène que le pays devrait chercher à combattre. Dans les territoires faiblement peuplés, l’investissement public doit aussi avoir une fonction d’attractivité et de fixation des populations.

Les 75 128 habitants de l’Ogooué-Lolo constituent ainsi bien davantage qu’une donnée statistique. Ils interrogent directement le modèle d’aménagement du territoire gabonais. À l’heure où le pays ambitionne d’accroître sa population, le défi sera également de faire en sorte qu’un jeune de Koulamoutou ou de Lastoursville puisse construire son avenir dans sa province sans considérer le départ vers Libreville comme l’unique voie de réussite.