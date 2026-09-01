Gabon : levée des couleurs et port du pagne le vendredi, Oligui Nguema veut faire du patriotisme un exercice quotidien

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À l’occasion de la troisième Fête de la Libération célébrée ce 30 août 2026 à Makokou, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a défendu une conception du patriotisme qui ne devrait plus, selon lui, se limiter aux grandes commémorations nationales. Levée et descente des couleurs, port du pagne chaque vendredi et respect des symboles de la République sont présentés comme autant de manifestations quotidiennes de fidélité à la Nation. Une orientation qui s’inscrit dans la doctrine présidentielle d’une société davantage « disciplinée et responsable ».

Trois ans après le « Coup de la Libération », le chef de l’État entend ainsi donner une traduction civique à l’événement du 30 août 2023. Au-delà des transformations institutionnelles et des investissements publics, Brice Clotaire Oligui Nguema considère que la construction de la Ve République passe également par une évolution des comportements individuels. Dans cette perspective, les symboles nationaux deviennent des instruments destinés à entretenir le sentiment d’appartenance collective.

Des symboles pour entretenir l’attachement à la Nation

Dans son discours, Brice Clotaire Oligui Nguema a notamment défendu la levée et la descente des couleurs ainsi que le port du pagne chaque vendredi comme des actes participant à l’affirmation de l’identité nationale. Pour le président, ces pratiques doivent traduire une forme de fidélité et de loyauté envers le Gabon.

Cette volonté participe d’une politique symbolique plus large : installer le patriotisme dans les habitudes plutôt que de le réserver aux seules dates du 17 août, anniversaire de l’Indépendance, ou du 30 août, désormais consacré à la Libération. « La Libération se vit et se matérialise chaque jour », a-t-il ainsi affirmé.

Du patriotisme symbolique à la responsabilité citoyenne

Mais la portée du discours dépasse le port d’un vêtement ou le respect du drapeau. Tout au long de son intervention, le chef de l’État a associé patriotisme, discipline et responsabilité. Les fonctionnaires sont invités à respecter leurs obligations professionnelles, les entrepreneurs à rembourser les financements obtenus, les administrations à mieux servir les citoyens et les différentes corporations à répondre de leurs actes.

Dans cette lecture, le patriotisme ne serait donc pas uniquement démonstratif. Il devrait également se traduire par le respect du bien public, des engagements pris envers l’État et des règles collectives. C’est précisément sur cette articulation entre symboles et comportements que la doctrine présidentielle devra trouver sa cohérence.

La discipline comme prolongement de la Libération

Cette conception apparaît clairement dans la formule retenue par Brice Clotaire Oligui Nguema : « Le 30 août 2023 a forgé notre patriotisme et a fait de nous un peuple libre ; notre discipline fera de nous un grand peuple. » Le chef de l’État établit ainsi une continuité entre liberté politique, patriotisme et discipline collective.

L’enjeu sera toutefois d’éviter que l’expression du patriotisme soit réduite à l’observation de rites ou de prescriptions vestimentaires. La fidélité à la Nation se mesure également à la qualité du service public, au respect des institutions, à la protection des ressources publiques et à l’exercice responsable de la citoyenneté.

Faire du patriotisme autre chose qu’un rituel

La doctrine exposée à Makokou pose finalement une question plus profonde : comment transformer les symboles patriotiques en véritable culture civique ? Lever les couleurs ou porter le pagne peut contribuer à rappeler une appartenance commune, mais ces gestes ne peuvent produire leur pleine signification que s’ils s’accompagnent d’une responsabilité partagée.

En affirmant que « la Libération se vit et se matérialise chaque jour », Brice Clotaire Oligui Nguema place donc le patriotisme au-delà de la commémoration du 30 août. Le défi de la Ve République sera désormais de faire en sorte que cette discipline revendiquée se traduise moins par la seule observance des symboles que par une relation renouvelée des citoyens et des dirigeants à l’État, au bien commun et à leurs propres responsabilités.