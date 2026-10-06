Gabon : des chercheurs de l’UOB plaident pour une meilleure régulation de l’immigration

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Avec une population officiellement évaluée à 3,51 millions d’habitants en 2026, contre près de 1,8 million en 2013, le pays enregistre une hausse spectaculaire qui contraint l’État à repenser en profondeur l’ensemble de ses politiques publiques. Face à ce constat, des chercheurs réunis récemment à l’Université Omar-Bongo (UOB) sont montés au créneau pour analyser les implications économiques et fiscales de cette dynamique, en mettant un accent particulier sur la question migratoire.

Organisé par le Centre d’économie publique (CEP) du département des Sciences économiques de l’UOB, l’atelier scientifique intitulé « Les enjeux économiques de la dynamique démographique au Gabon » a permis de poser des chiffres clairs sur les transformations en cours. Selon les données révélées par les universitaires, les résidents étrangers composeraient désormais 34,11 % de la population totale, tandis que les nationaux représenteraient 65,89 %.

Cette structure particulière ravive les débats autour de la libre circulation des personnes dans la sous-région et de la maîtrise des frontières, une thématique abordée avec prudence tant par la population que par les experts économiques.

Intégrer le secteur informel dans le circuit fiscal

Au cœur des discussions, le poids économique de l’immigration a fait l’objet de vives analyses. Pour le directeur du CEP, le Pr Médard Mengue Bidzo, l’économie nationale gagnerait à mieux valoriser le travail des migrants tout en exigeant une participation équitable aux charges communes. Actuellement, une large part des travailleurs étrangers évolue dans le secteur informel, échappant ainsi aux cotisations sociales et à l’impôt, tout en bénéficiant de la protection civile et sociale offerte par l’État gabonais.

Le professeur plaide pour une formalisation progressive des activités afin de transformer ces flux en recettes publiques directes pour les caisses de l’État.

Réviser les modèles de planification stratégique

Au-delà de l’aspect fiscal, ce boom démographique impose d’ajuster l’appareil de planification nationale. Secrétaire générale du CEP, la Dre Estelle Nkale Bougha Obouna estime que ces nouvelles données modifient le calcul du revenu par habitant et dictent une réorganisation urgente des investissements prioritaires. Qu’il s’agisse de santé, d’éducation, de logements ou d’infrastructures de transport, la pression sur les services publics exige une anticipation accrue.

Pour accompagner cette transition, les chercheurs recommandent de coupler ces réformes fiscales à un renforcement de la sécurité aux postes-frontières, condition essentielle pour faire de la croissance démographique un véritable moteur de développement durable.