A La UneDerniers articlesSport

National foot 1 : reprise repoussée au 24 octobre prochain !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 6 octobre 2026 à 10h37min
1 800 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue d'un match de National foot 1 © D.R.
Ecouter l'article

C’était dans les tuyaux c’est désormais officiel, le National Foot 1 version 2026-2027 ne démarrera finalement que le samedi 24 octobre 2026. L’information a été rendue publique par la Ligue nationale de football professionnel (LINAFP) qui en a profité pour étaler tout le calendrier de la saison. Ce léger décalage prolonge l’attente des supporters et laisse aux clubs quelques semaines de répit pour tout peaufiner leur préparation.

Les 24 heures de la veille de reprise seront scrutées de près tant tous les acteurs sont sur la ligne de départ. Car si le calendrier a glissé, l’appétit, lui, n’a pas bougé. Les staffs respectifs vont devoir optimiser une préparation qui s’étire. Il faudra s’atteler à entretenir la forme physique et la cohésion d’un groupe privé de compétition officielle. Dans les vestiaires, on ronge son frein vu que chacun veut enfin entrer dans le dur.

À vos marques, prêts…. marquez !

Le rideau se lèvera donc le 24 octobre prochain pour un marathon qui s’achèvera le 22 mai 2027. 7 mois de bataille donc, de pièges à domicile et de déplacements piégeux, où se joueront les ambitions des uns et les espoirs de maintien des autres. Il va sans dire que seuls les plus endurants pourront espérer tenir le rythme effréné. Du côté du National Foot 2, l’antichambre de l’élite, il faudra attendre novembre 2026 pour voir les débats s’ouvrir.

Cette saison pourrait être la revanche pour beaucoup de formations. Doit-on rappeler que la dernière édition a livré son verdict sans appel avec  un autre titre pour l’Association sportive de Mangasport. Le club de la Comilog a été sacré champion du Gabon au terme d’un exercice abouti, où les miniers ont su faire la différence dans la durée. Derrière, Stade Mandji a longtemps accroché son rival, avant de craquer vers la fin. Reste à savoir si Mangasport saura conserver sa couronne ou si CF Mounana, Oyem AC ou 105 vont être voraces.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 6 octobre 2026 à 10h37min
1 800 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Gabon : Ismaël Libizangomo prêt à accélérer la transformation du FGIS et du FSRG

6 octobre 2026 à 10h54min

Gabon : une rentrée judiciaire 2026-2027 sous le signe de la rigueur et de l’éthique

5 octobre 2026 à 20h44min

Gabon : le Porte-parole d’Oligui Nguema admet utiliser un VPN en « marge de la loi » !

5 octobre 2026 à 20h06min

JNRPA 2026 : Olivier Réviénot Pellegrin appelle à replacer les retraités au cœur de la protection sociale

5 octobre 2026 à 17h06min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page