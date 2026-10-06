National foot 1 : reprise repoussée au 24 octobre prochain !

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C’était dans les tuyaux c’est désormais officiel, le National Foot 1 version 2026-2027 ne démarrera finalement que le samedi 24 octobre 2026. L’information a été rendue publique par la Ligue nationale de football professionnel (LINAFP) qui en a profité pour étaler tout le calendrier de la saison. Ce léger décalage prolonge l’attente des supporters et laisse aux clubs quelques semaines de répit pour tout peaufiner leur préparation.

Les 24 heures de la veille de reprise seront scrutées de près tant tous les acteurs sont sur la ligne de départ. Car si le calendrier a glissé, l’appétit, lui, n’a pas bougé. Les staffs respectifs vont devoir optimiser une préparation qui s’étire. Il faudra s’atteler à entretenir la forme physique et la cohésion d’un groupe privé de compétition officielle. Dans les vestiaires, on ronge son frein vu que chacun veut enfin entrer dans le dur.

À vos marques, prêts…. marquez !

Le rideau se lèvera donc le 24 octobre prochain pour un marathon qui s’achèvera le 22 mai 2027. 7 mois de bataille donc, de pièges à domicile et de déplacements piégeux, où se joueront les ambitions des uns et les espoirs de maintien des autres. Il va sans dire que seuls les plus endurants pourront espérer tenir le rythme effréné. Du côté du National Foot 2, l’antichambre de l’élite, il faudra attendre novembre 2026 pour voir les débats s’ouvrir.

Cette saison pourrait être la revanche pour beaucoup de formations. Doit-on rappeler que la dernière édition a livré son verdict sans appel avec un autre titre pour l’Association sportive de Mangasport. Le club de la Comilog a été sacré champion du Gabon au terme d’un exercice abouti, où les miniers ont su faire la différence dans la durée. Derrière, Stade Mandji a longtemps accroché son rival, avant de craquer vers la fin. Reste à savoir si Mangasport saura conserver sa couronne ou si CF Mounana, Oyem AC ou 105 vont être voraces.