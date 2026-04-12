Gabon : Deepfakes, faux contenus, désinformation, le gouvernement encadre l’IA à marche forcée

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Avec l’ordonnance n°0011/PR/2026 du 26 février 2026, le Gabon introduit un dispositif inédit pour encadrer les contenus générés par intelligence artificielle. Interdiction de certains deepfakes, obligation de marquage des contenus et mécanismes de retrait accéléré : les articles 32 à 34 et 53 traduisent une volonté claire de lutter contre la désinformation. Mais derrière cette avancée réglementaire, une question demeure : le Gabon prend-il une longueur d’avance ou ouvre-t-il un nouveau champ de contrôle du numérique ?

La publication de cette ordonnance au Journal Officiel d’avril 2026 marque une inflexion majeure dans la régulation du numérique. Pour la première fois, le législateur gabonais cible explicitement l’intelligence artificielle, en reconnaissant son potentiel de manipulation de l’information et de déstabilisation du débat public.

Une régulation directe des contenus générés par IA

Les articles 32 à 34 posent un cadre clair : certains contenus générés par intelligence artificielle sont purement et simplement interdits sur le territoire national. Sont notamment visés les hypertrucages représentant une personne identifiable sans consentement, les deepfakes attribuant de faux propos à des individus, ou encore les contenus portant atteinte à l’ordre public et à la dignité.

Le texte introduit également un droit de signalement renforcé. Toute personne concernée par un contenu généré par IA peut en demander le retrait dans un délai maximal de 24 heures. En cas d’inaction, la Haute Autorité de la Communication ou les juridictions peuvent être saisies.

Mais l’innovation majeure réside dans l’obligation de transparence. L’article 53 impose aux plateformes de mettre en place des outils de détection automatique des contenus générés par IA et d’y apposer un « marquage visible, clair et permanent ». Une exigence qui vise à distinguer le réel du synthétique dans un environnement numérique de plus en plus brouillé.

Une réponse à la montée des risques informationnels

Cette régulation intervient dans un contexte mondial marqué par la prolifération des deepfakes et des contenus manipulés. L’intelligence artificielle permet désormais de produire des vidéos, des images ou des discours indiscernables du réel, avec un potentiel de désinformation considérable.

Pour le Gabon, l’enjeu est double. D’une part, il s’agit de protéger les citoyens contre les atteintes à la réputation, les manipulations politiques ou les escroqueries numériques. D’autre part, il s’agit de préserver la stabilité des institutions dans un environnement informationnel de plus en plus volatile.

Dans cette perspective, l’ordonnance traduit une volonté de prévention. En imposant des obligations techniques aux plateformes et en responsabilisant les acteurs, le législateur cherche à anticiper des dérives plutôt qu’à les subir.

Entre innovation juridique et risque de sur-contrôle

Si le dispositif apparaît en phase avec les enjeux contemporains, il soulève néanmoins des interrogations. La définition des contenus interdits, notamment ceux susceptibles de porter atteinte à « l’ordre public » ou à la « sécurité nationale », reste relativement large. Une interprétation extensive pourrait conduire à une restriction plus large de certains contenus.

Par ailleurs, l’obligation de marquage des contenus générés par IA pose un défi technique. Toutes les plateformes disposent-elles des capacités nécessaires pour détecter et signaler ces contenus de manière fiable ? Le risque d’erreurs ou de sur-blocage n’est pas à exclure.

Enfin, cette régulation introduit un nouveau rapport de force entre l’État, les plateformes et les utilisateurs. En confiant à la Haute Autorité de la Communication un pouvoir d’audit et de contrôle des systèmes de détection, le texte renforce le rôle du régulateur dans l’écosystème numérique.

Le Gabon en précurseur… ou en terrain d’expérimentation ?

Sur le plan stratégique, le Gabon se positionne parmi les États africains les plus avancés dans la régulation de l’intelligence artificielle appliquée aux contenus numériques. À l’heure où de nombreux pays peinent encore à encadrer ces technologies, cette initiative peut être perçue comme une prise d’avance.

Mais cette avance pourrait aussi s’apparenter à une phase d’expérimentation. L’efficacité réelle du dispositif dépendra de sa mise en œuvre, de la capacité des plateformes à s’y conformer et de l’équilibre trouvé entre régulation et liberté d’expression.

Dans un espace numérique en mutation rapide, la question n’est plus de savoir s’il faut réguler l’intelligence artificielle, mais comment le faire sans étouffer l’innovation ni restreindre excessivement le débat public. À ce titre, l’ordonnance gabonaise ouvre un chantier juridique majeur, dont les effets dépasseront largement le seul cadre technologique.