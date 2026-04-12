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Gabon : l’AGASA procède à une saisie conservatoire de 710 kg de produits impropres à la consommation

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 avril 2026 à 20h07min
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Une vue des produits saisis par l'AGASA © D.R.
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Dans le cadre de ses missions de contrôle du marché, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a récemment procédé à une saisie conservatoire de 710 kilogrammes de denrées alimentaires chez un opérateur économique à Libreville. Cette opération s’inscrit dans la poursuite des actions de surveillance visant à garantir la conformité des produits destinés à la consommation. 

Les agents de l’institution ont effectué une descente sur site à la suite de soupçons portant sur la qualité et les conditions de conservation de plusieurs marchandises.L’opération, menée par la cellule de Libreville, fait suite à une inspection effectuée dans un entrepôt frigorifique, au cours de laquelle plusieurs manquements graves ont été constatés. Sur place, les équipes de contrôle ont identifié différentes catégories de produits jugés impropres à la consommation. La quantité saisie correspond à environ 71 cartons de 10 kg de tripes selon les précisions de l’AGP. 

Des contrôles renforcés pour assainir le marché

Aux nombres de ces infractions le défaut d’hygiène, rupture de la chaîne du froid, mauvais entreposage, défaut de qualité, absence de plan de maîtrise sanitaire et risques de contaminations croisées. Face à ces six non-conformités, qui mettent souvent la vie du consommateur en jeu sans qu’il ne s’en rende compte, l’autorité de contrôle alimentaire a procédé à la fermeture immédiate de cet établissement. Cette saisie conservatoire rappelle que la sécurité alimentaire ne se limite pas à la simple présence de produits sur les étals. 

Alors que les risques sanitaires pouvant toucher un grand nombre de ménages augmentent, les autorités multiplient les contrôles afin d’éviter la mise sur le marché de produits non conformes. assainir le marché et décourager les pratiques à risque. Toutes ces actions posées par l’AGASA visent à protéger le consommateur de toutes sortes de produits toxiques à la consommation mis sur le marché par les commerçants. Cela passe aussi par l’implication des citoyens, appelés à signaler toute forme de fraude ou de pratique suspecte afin de renforcer la vigilance collective.

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