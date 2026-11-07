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Gabon Connect : six services administratifs réunis dans une plateforme unique 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 7 novembre 2026 à 12h43min
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Les grandes entreprises attendues sur Gabon Connect pour faire leurs déclarations © Montage GMT
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Lancé en mars 2026, Gabon Connect franchit une nouvelle étape en octobre avec le déploiement progressif de ses services. Cette plateforme numérique vise à simplifier les démarches administratives en regroupant, dans un portail unique, six services destinés aux citoyens, aux entreprises et aux collectivités. L’ambition est de réduire les déplacements, faciliter les paiements et limiter la dispersion des procédures entre les administrations publiques.

BGFIBank

Le dispositif repose sur six outils complémentaires. eTax concerne les impôts et les déclarations fiscales. eEmployeur centralise les déclarations sociales des salaires. TrésorPay prend en charge les recettes non fiscales et celles des collectivités territoriales. eDouanes est dédié aux formalités douanières, tandis qu’ePropriété concerne le livre foncier. Ces services restent gérés par leurs administrations respectives, mais deviennent progressivement accessibles depuis un même espace numérique, afin de faciliter les démarches des usagers.

UCET

Six services, un déploiement progressif

En octobre 2026, le programme connaît une avancée avec l’intégration d’eTax, l’ouverture de TrésorPay pour certaines recettes non fiscales et le démarrage d’eEmployeur auprès des grandes entreprises relevant de la Direction générale des entreprises. Ce dernier service prévoit une déclaration mensuelle unique des salaires, destinée à remplacer les déclarations séparées auprès de la Direction générale des impôts, de la CNSS et de la CNAMGS. Les employeurs pourront déclarer les rémunérations, régler leurs obligations en ligne et obtenir une quittance sécurisée. La première déclaration devra être déposée avant le 15 novembre 2026.

Le calendrier prévoit une extension progressive. Dès janvier 2027, eEmployeur doit concerner tous les employeurs, tandis que TrésorPay s’étendra notamment aux ministères et à la mairie d’Owendo. D’autres collectivités seront intégrées en avril. En septembre 2027, eDouanes et ePropriété doivent rejoindre le dispositif, avant un déploiement intégral annoncé pour décembre. Les paiements pourront s’effectuer par Mobile Money, carte bancaire ou virement, selon les services.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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