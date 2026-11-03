Loi sur les Réseaux sociaux : l’APDPVP apporte son expertise 

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Le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, a effectué, ce 3 novembre 2026, une séance de travail au siège de l’Autorité pour la protection des données à caractère personnel et de la vie privée (APDPVP). Reçu par son président, Dominique Joël Ledaga, il est venu solliciter l’expertise de cette autorité indépendante, après l’entrée en vigueur de la loi n°003/2026 du 5 octobre 2026, ratifiant l’ordonnance n°0011/PR/2026 du 26 février 2026 sur l’usage des réseaux sociaux au Gabon.

Les échanges ont porté sur l’application de ce texte destiné à encadrer un espace numérique marqué par les invectives, la diffamation et les violences verbales. Si l’État entend prévenir les abus et préserver la cohésion sociale, la collecte et l’utilisation des données personnelles imposent aussi des garanties. La rencontre avec Dominique Joël Ledaga a permis d’examiner les conditions nécessaires au respect des libertés fondamentales et de la vie privée dans le pays.

L’APDPVP, incontournable de la régulation numérique

Le ministre a salué « les orientations empreintes d’expérience et de sagesse » du président de l’APDPVP. Il a rappelé que la loi « touche aux libertés fondamentales », notamment parce qu’elle concerne « les données à caractère personnel ». Les recommandations de l’Autorité doivent aider à améliorer le texte et son application. L’APDPVP se positionne ainsi comme un partenaire essentiel de la décision publique.

Germain Biahodjow a insisté sur la nécessité de « s’entourer de toutes les garanties » pour éviter les tensions sociales ou politiques. Il souhaite que les textes respectent les droits humains, les libertés et la vie privée des individus comme des entreprises, dans « un large consensus ». Il a désigné l’APDPVP comme « le premier des acteurs » de la protection des données personnelles. En vertu de la loi n°25/2023 du 12 juillet 2023, l’institution veille à prévenir les atteintes à l’identité, aux droits fondamentaux et à la vie privée. Son expertise est centrale pour concilier régulation numérique et protection des citoyens dans l’espace numérique gabonais.