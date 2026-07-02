Gabon : clôture de la mission d’expertise de l’Université de Suzhou sur l’habitat et l’urbanisme

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Durant près d’un mois, du 1er au 26 juin, une délégation de quatre éminents experts de l’Université des sciences et technologies de Suzhou a posé ses valises au Gabon. L’objectif de cette mission de haut vol ? Sonder le potentiel territorial du pays, disséquer l’état des bâtiments publics ainsi que des logements résidentiels, et jeter les bases d’une planification urbaine modernisée.

Loin de se cantonner aux bureaux de la capitale, les universitaires chinois ont mené une vaste étude de terrain. Architecture, aménagement du territoire, solidité des infrastructures existantes : tout a été passé au crible. Cette immersion aura permis de dresser un état des lieux rigoureux des défis logistiques et structurels auxquels le Gabon fait face.

Face à l’essor démographique et aux impératifs climatiques, repenser la configuration de nos cités est devenu une priorité absolue pour notre rédaction et les décideurs publics.

Trente professionnels gabonais montent en compétence

Mais cette mission ne s’est pas arrêtée au simple constat. Le véritable moteur du changement réside dans le transfert de compétences. En parallèle de leurs recherches, les experts de Suzhou ont animé une série de formations thématiques intensives. Cinq piliers stratégiques ont articulé ces sessions : le bâtiment civil, les équipements publics, la gestion des quartiers urbains, la sécurité incendie des édifices et, point tout aussi crucial, l’aménagement rural.

Au total, ce sont trente fonctionnaires et techniciens gabonais, tous issus du secteur névralgique du logement et de la construction, qui ont bénéficié de cette expertise internationale. Pendant quatre semaines, ces cadres ont confronté leurs réalités de terrain aux techniques de pointe éprouvées en Chine, notamment en matière de résilience des bâtiments et de sécurité incendie, un enjeu de plus en plus pressant dans nos centres urbains.

Vers des villes plus sûres et inclusives

Cette initiative marque un tournant dans la gestion globale de l’habitat au Gabon. En armant techniquement ses agents, l’administration gabonaise s’assure d’une meilleure supervision des chantiers futurs et d’une réglementation plus stricte. Qu’il s’agisse de désengorger les grands centres ou de structurer l’arrière-pays grâce à l’aménagement rural, les compétences acquises promettent déjà des retombées concrètes.

Le partenariat avec l’Université de Suzhou trace ainsi les contours d’un Gabon où l’urbanisme rime enfin avec sécurité, durabilité et qualité de vie.