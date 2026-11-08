Projet de budget 2027 : 11,81 milliards de FCFA pour l’industrie et les mines, la transformation locale face au défi des moyens

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une enveloppe de 11,81 milliards de FCFA pour la mission Industrie et mines, contre 10,34 milliards dans la loi de finances rectificative 2026, soit une augmentation de 1,47 milliard de FCFA (+14,2 %). Cette progression bénéficie principalement à la régulation et à la stratégie industrielles ainsi qu’à la gestion des activités minières. Toutefois, les investissements directement inscrits au programme minier resteraient inchangés à 4,03 milliards de FCFA. Dans un pays qui ambitionne de développer la transformation locale de ses ressources naturelles, la répartition de ces crédits soulève la question des moyens réellement mobilisés pour soutenir l’industrialisation.

La diversification de l’économie gabonaise repose en partie sur la capacité du pays à dépasser l’exportation de matières premières pour développer des activités de transformation génératrices de valeur ajoutée et d’emplois. Le manganèse, les ressources minières et les autres matières premières offrent des perspectives industrielles, à condition de disposer d’infrastructures énergétiques, de capacités logistiques et de financements adaptés. Dans ce contexte, l’augmentation du budget consacré à l’industrie et aux mines constitue un signal budgétaire, mais son ampleur doit être appréciée au regard des ambitions affichées. L’examen du PLF 2027 montre que les crédits supplémentaires sont concentrés sur deux programmes, tandis que les moyens consacrés au personnel diminuent.

L’industrie bénéficie de 913 millions de FCFA supplémentaires

Le programme Régulation et stratégie industrielles enregistrerait la plus forte progression de la mission. Son budget passerait de 3,14 milliards de FCFA en 2026 à 4,05 milliards en 2027, soit une augmentation de 913,70 millions, correspondant à 29,1 %. Cette hausse serait principalement portée par les investissements, dont l’enveloppe passerait de 440 millions à 1,56 milliard de FCFA, soit 1,12 milliard supplémentaire. Les transferts progresseraient également de 157,55 millions pour atteindre 959,14 millions.

En revanche, les dépenses de biens et services diminueraient de 561,82 à 295,40 millions de FCFA, tandis que les crédits de personnel reculeraient de 101,42 millions. Cette évolution traduit un renforcement des investissements inscrits à la stratégie industrielle, mais les tableaux budgétaires ne permettent pas d’identifier les projets bénéficiaires. Il reste notamment à déterminer si ces ressources financeront des équipements industriels, des études, des dispositifs d’accompagnement des entreprises ou d’autres opérations liées à la politique industrielle.

Les activités minières concentrent plus de la moitié du budget

Le programme Gestion et contrôle des activités minières disposerait de la principale enveloppe de la mission, avec 6,22 milliards de FCFA prévus en 2027, contre 5,58 milliards en 2026. Cette progression de 635,92 millions serait essentiellement liée aux dépenses de biens et services, qui passeraient de 353,93 millions à 1,06 milliard de FCFA, soit 705,22 millions supplémentaires. Une partie de cette augmentation proviendrait de 634,18 millions de ressources additionnelles inscrites dans le projet de budget.

Les investissements miniers resteraient cependant inchangés à 4,03 milliards de FCFA, représentant près de 65 % des crédits du programme. Les dépenses de personnel diminueraient de 121,92 millions, tandis que les transferts augmenteraient de 52,62 millions. Cette répartition montre que l’effort supplémentaire porte davantage sur le fonctionnement et les interventions du programme que sur de nouveaux investissements miniers. Les tableaux ne précisent toutefois pas les opérations couvertes par les 4,03 milliards, ni leur contribution éventuelle à la valorisation locale des ressources.

Les investissements progressent, les dépenses de personnel reculent

À l’échelle de la mission Industrie et mines, les investissements passeraient de 4,71 milliards de FCFA en 2026 à 5,83 milliards en 2027, soit une augmentation de 1,12 milliard. Ils représenteraient ainsi 49,4 % du budget total. Les dépenses de biens et services progresseraient de 1,41 à 1,95 milliard, soit 540,80 millions supplémentaires, tandis que les transferts augmenteraient de 210,17 millions pour atteindre 1,28 milliard.

À l’inverse, les dépenses de personnel reculeraient de 3,15 à 2,74 milliards de FCFA, soit une diminution de 405,88 millions. Cette baisse concernerait l’ensemble des programmes de la mission. Le pilotage et le soutien à la politique minière verraient leur budget diminuer de 61,38 millions, pour atteindre 733,07 millions. Le programme de pilotage de la politique industrielle enregistrerait également une réduction de 19,16 millions, avec une enveloppe ramenée à 810,33 millions. Ces évolutions appellent des précisions sur les capacités administratives mobilisées pour accompagner les projets industriels et assurer le contrôle des activités minières.

Des crédits à mettre en perspective avec les ambitions industrielles

L’augmentation de 14,2 % du budget Industrie et mines doit être replacée dans une perspective plus large. La transformation locale des ressources ne dépend pas uniquement des crédits de cette mission. Elle suppose également des investissements dans l’électricité, les transports, les infrastructures logistiques et la formation professionnelle. Une partie des dépenses publiques susceptibles de soutenir l’industrialisation peut donc relever d’autres missions budgétaires. Les 11,81 milliards de FCFA ne représentent pas, à eux seuls, l’ensemble des moyens publics ou privés mobilisables pour développer l’industrie gabonaise.

Il reste néanmoins nécessaire d’identifier les projets effectivement financés par les 5,83 milliards d’investissements inscrits à cette mission, leurs bénéficiaires et leurs objectifs économiques. La question est particulièrement importante pour les entreprises susceptibles de transformer localement les ressources minières, dont les besoins portent aussi bien sur les équipements que sur l’accès à une énergie fiable et à des débouchés commerciaux. Car l’enjeu du PLF 2027 ne sera pas seulement d’augmenter les crédits de l’industrie et des mines, mais de démontrer leur contribution effective à la création d’unités de transformation, d’emplois industriels et de valeur ajoutée sur le territoire gabonais.