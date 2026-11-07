Gabon-Chine : La SNBG veut s’inspirer du modèle chinois pour transformer ses déchets de bois en énergie

Ecouter l'article

En mission officielle en Chine, la délégation de la Société nationale des bois du Gabon (SNBG) pose les jalons d’une révolution industrielle dans le secteur forestier. L’objectif : valoriser la biomasse et les résidus de transformation pour propulser l’économie circulaire gabonaise.

C’est dans la province du Zhejiang que s’est jouée une étape clé de ce voyage d’études. Les représentants de la SNBG ont arpenté les installations de la société SUS Environment (Jiaxing Jiayuan Kangheng Environment), un acteur majeur spécialisé dans la transformation des déchets en électricité. Au-delà du rendement énergétique, l’usine chinoise excelle dans la revalorisation des sous-produits, parvenant par exemple à fabriquer des pavés de construction pour le réseau routier à partir des résidus de combustion.

Pour les cadres gabonais, cette plongée au cœur de solutions technologiques de pointe a permis de mesurer tout le potentiel d’une filière bois modernisée. L’idée d’appliquer ces procédés innovants au contexte gabonais marque une rupture nette avec l’exploitation forestière conventionnelle.

Quand les chutes de bois deviennent une ressource stratégique

Au Gabon, le processus de transformation du bois génère quotidiennement une quantité considérable de sciures, de copeaux et de chutes inutilisées. La SNBG entend désormais changer la donne en envisageant, à terme, une valorisation systématique de cette biomasse forestière.

Plutôt que d’abandonner ces matières premières, la société d’État souhaite les réintégrer dans le circuit économique sous forme d’énergie verte et de nouveaux produits dérivés. Cette transition vers une véritable économie circulaire vise à traiter le patrimoine forestier non plus comme une simple matière brute, mais comme un portefeuille d’actifs riches et diversifiés.

Une ambition portée par la vision présidentielle

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la feuille de route tracée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. En faisant de la transformation locale, de la diversification économique et de l’innovation industrielle les piliers prioritaires du développement national, le Chef de l’État pousse les entreprises publiques à explorer de nouvelles chaînes de valeur.

En ouvrant la voie à de futures coopérations industrielles internationales, la SNBG affiche sa volonté de concilier rentabilité et préservation environnementale. L’ambition résumée lors de cette mission est claire : transformer chaque résidu forestier en opportunité économique, tout en bâtissant une filière bois nationale résolument innovante, compétitive et durable.