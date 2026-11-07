Projet de budget 2027 : la masse salariale de la Communication bondit de 25,6 % 

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 2,02 milliards de FCFA des dépenses de personnel de la mission Communication. Selon les tableaux budgétaires du document, cette enveloppe passerait de 7,89 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 9,91 milliards en 2027, soit une progression de 25,6 %. Dans le même temps, le budget global de la mission, qui comprend également l’économie numérique et la Poste, reculerait de 71,23 à 58,76 milliards de FCFA, soit une diminution de 17,5 %. Cette évolution révèle des arbitrages contrastés : les crédits de personnel du programme Communication augmenteraient de 70,3 %, tandis que les investissements de l’ensemble de la mission diminueraient de 13,52 milliards.

Dans un contexte marqué par les enjeux de modernisation des médias publics, de transformation numérique et d’amélioration des infrastructures de communication, la répartition des crédits du PLF 2027 mérite une attention particulière. Si l’enveloppe globale de la mission Communication enregistrerait une diminution importante, les dépenses de personnel suivraient une trajectoire inverse. Cette progression interroge sur les besoins humains des administrations concernées, les éventuelles régularisations de situations administratives et les moyens consacrés au fonctionnement des services. L’analyse détaillée montre toutefois que l’augmentation de la masse salariale ne concerne pas uniformément les différents programmes, l’essentiel de la hausse étant concentré sur celui de la Communication.

Le programme Communication gagne 2,12 milliards de masse salariale

Le programme Communication enregistrerait la plus forte progression des dépenses de personnel de la mission. Son enveloppe passerait de 3,01 milliards de FCFA en 2026 à 5,13 milliards en 2027, soit une augmentation de 2,12 milliards, correspondant à 70,3 %. Cette seule hausse dépasserait l’augmentation nette des dépenses de personnel de l’ensemble de la mission. Le budget global du programme progresserait également de 10,75 à 13,86 milliards de FCFA, soit 3,11 milliards supplémentaires.

Cette évolution constitue le principal facteur de croissance de la masse salariale du secteur. Elle pourrait correspondre à des recrutements, à des régularisations administratives, à des revalorisations ou à des changements dans la répartition budgétaire des personnels. Toutefois, aucune de ces hypothèses ne peut être confirmée à partir des seuls tableaux du PLF 2027. Ceux-ci ne distinguent pas les traitements, les primes, les indemnités et les autres charges. Ils ne permettent pas davantage d’établir la part des crédits éventuellement destinée aux personnels des administrations centrales et celle relevant d’autres structures du secteur.

L’économie numérique enregistre une baisse de ses crédits de personnel

À l’inverse, le programme Économie numérique verrait ses dépenses de personnel diminuer de 138,05 millions de FCFA. Elles passeraient de 1,84 milliard en 2026 à 1,70 milliard en 2027, soit une réduction de 7,5 %. Son budget global reculerait beaucoup plus fortement, de 49,79 à 34,74 milliards de FCFA, représentant une baisse de 15,05 milliards. Cette contraction serait principalement liée aux investissements, ramenés de 35,61 à 19,69 milliards, soit 15,91 milliards de moins.

Les autres programmes connaîtraient des variations plus limitées. Les dépenses de personnel de la Poste augmenteraient de 37,90 millions de FCFA, pour atteindre 395,74 millions. Celles du programme Pilotage et soutien à la politique de la communication progresseraient de 17 millions, tandis que le programme Pilotage et soutien à la politique des nouvelles technologies de l’information et de la communication enregistrerait une diminution de 11,70 millions. Ces mouvements montrent que l’augmentation globale repose essentiellement sur le programme Communication, les autres évolutions se compensant partiellement.

Les investissements reculent de 13,52 milliards de FCFA

À l’échelle de la mission Communication, les dépenses d’investissement passeraient de 41,64 milliards de FCFA en 2026 à 28,12 milliards en 2027, soit une réduction de 13,52 milliards, correspondant à 32,5 %. Cette baisse serait principalement imputable au programme Économie numérique. En revanche, les investissements du programme Communication progresseraient de 887,31 millions, pour atteindre 6,35 milliards. Ceux de la Poste augmenteraient également de 325,73 millions, tandis que les crédits d’investissement consacrés au pilotage de la politique de communication progresseraient de 447,17 millions.

Les dépenses de biens et services de l’ensemble de la mission augmenteraient légèrement, passant de 12,85 à 13,23 milliards de FCFA, soit 384,98 millions supplémentaires. Cette progression tient toutefois compte de 11,70 milliards de ressources additionnelles inscrites au PLF 2027, principalement affectées à l’économie numérique. Les transferts diminueraient, pour leur part, de 1,36 milliard, passant de 8,85 à 7,49 milliards. Au total, les dépenses de personnel représenteraient désormais 16,9 % du budget de la mission, contre 11,1 % en 2026.

Quels effectifs et quelles charges expliquent cette progression ?

La hausse de 25,6 % des dépenses de personnel mérite d’être rapprochée des besoins du secteur, notamment en matière de production de contenus, de modernisation des services publics de communication et d’accompagnement de la transformation numérique. Toutefois, le montant de 9,91 milliards de FCFA ne correspond pas nécessairement aux seuls salaires versés aux journalistes et aux agents des médias publics. Il s’agit d’une enveloppe budgétaire couvrant plusieurs programmes, dont certains relèvent de l’économie numérique et des services postaux.

Pour apprécier les arbitrages du PLF 2027, il serait nécessaire de disposer d’une ventilation des effectifs et des charges de personnel entre les administrations, ainsi que des précisions sur les éventuelles régularisations, revalorisations et modifications d’imputation budgétaire. La progression de 2,12 milliards des crédits de personnel du programme Communication appelle particulièrement des explications, alors que le budget global de la mission diminuerait de plus de 12 milliards. Car au-delà de l’augmentation de la masse salariale, l’enjeu sera de déterminer si ces ressources supplémentaires contribueront effectivement au renforcement des capacités humaines et à l’amélioration du service public de la communication au Gabon.