Gabon-Chine : Oligui Nguema au cœur du miracle économique de Pudong

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Dans le cadre de son séjour en République populaire de Chine, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, poursuit son immersion au sein des fleurons du développement économique et urbain chinois. Ce mercredi 4 novembre 2026, l’agenda présidentiel s’est enrichi d’une étape particulièrement symbolique : la visite guidée de l’exposition thématique dédiée à la transformation et à l’ouverture de Pudong, le district phare situé à l’est du fleuve Huangpu.

Sur ce site emblématique de la modernisation chinoise, le Chef de l’État gabonais a plongé au cœur des réformes historiques amorcées en 1990. À l’époque, la zone n’était qu’une étendue de terrains marécageux et d’exploitations agricoles. En l’espace de quelques décennies, la volonté politique et une planification rigoureuse l’ont métamorphosée en un centre financier mondial incontournable.

Tout au long d’un parcours muséographique captivant, la délégation gabonaise a pu mesurer le chemin parcouru. Des archives photographiques d’époque côtoient des maquettes géantes d’une précision saisissante, retraçant l’ascension verticale de la métropole. Des documents d’archives inédits permettent de saisir non seulement le passé et le présent de ce district modèle, mais aussi les projections ambitieuses de Shanghai à l’horizon 2030, orientées vers la haute technologie et l’innovation durable.

Un modèle d’inspiration pour le Gabon

Le Président de la République s’est montré particulièrement attentif aux mécanismes opérationnels qui ont permis de stimuler les investissements étrangers tout en préservant l’intérêt national. Les échanges avec les conservateurs et les responsables de l’exposition ont mis en lumière le rôle d’avant-garde joué par Pudong,véritable laboratoire de la politique de réforme et d’ouverture de la Chine contemporaine.

Au terme de cette visite guidée, Brice Clotaire Oligui Nguema a tenu à saluer le rôle pionnier joué par cette zone stratégique dans l’essor du pays. Pour le Gabon, engagé dans une dynamique de reconstruction et de diversification économique, l’expérience de Pudong offre des enseignements précieux. Elle illustre avec force qu’avec une vision stratégique claire, une discipline budgétaire et une ouverture maîtrisée sur l’extérieur, la mutation profonde d’un territoire demeure à la portée des nations résolues.

Cette séquence culturelle et économique souligne l’attachement des autorités gabonaises à s’inspirer des meilleures pratiques internationales, consolidant ainsi les liens de coopération et de partenariat stratégique qui unissent Libreville et Beijing.