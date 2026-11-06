PLF 2027 : le budget du travail et de l’emploi n’augmente que de 0,4 % en 2027

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une progression limitée des crédits consacrés au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle au Gabon. Selon les tableaux budgétaires du texte, l’enveloppe passerait de 27,30 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 27,42 milliards en 2027, soit une hausse de 122,36 millions de FCFA (+0,45 %). Derrière cette quasi-stagnation, les arbitrages sont contrastés : la promotion de l’emploi et du travail décent bénéficierait de 736,81 millions supplémentaires, tandis que la formation professionnelle perdrait 467,40 millions, avec une réduction d’un milliard de FCFA de ses investissements.

Alors que l’insertion professionnelle des jeunes, l’adéquation entre formation et besoins des entreprises ainsi que l’accompagnement des demandeurs d’emploi constituent des enjeux majeurs pour le Gabon, le PLF 2027 prévoit une augmentation particulièrement modeste des moyens affectés au secteur. Cette évolution mérite d’être examinée au regard des ambitions gouvernementales en matière de création d’emplois et de développement des compétences. Car si les dispositifs de promotion de l’emploi bénéficient de ressources supplémentaires, les crédits destinés aux investissements dans la formation professionnelle diminuent sensiblement. L’analyse détaillée révèle également que la progression globale repose sur des ressources additionnelles de 1,26 milliard de FCFA, sans lesquelles l’enveloppe initialement prévue aurait été inférieure à celle de 2026.

La promotion de l’emploi bénéficie de 736 millions supplémentaires

Le programme Promotion de l’emploi et du travail décent enregistrerait une augmentation de 736,81 millions de FCFA, portant son budget de 7,74 milliards en 2026 à 8,48 milliards en 2027, soit une progression de 9,5 %. Cette hausse serait notamment portée par les dépenses de biens et services, qui passeraient de 1,32 à 1,81 milliard, ainsi que par les transferts, en progression de 427,06 millions pour atteindre 2,08 milliards. Les investissements augmenteraient également de 471,22 millions, avec une enveloppe portée à 1,35 milliard de FCFA.

Toutefois, les dépenses de personnel de ce programme diminueraient de 655,90 millions de FCFA, passant de 3,89 à 3,23 milliards. Par ailleurs, les 1,26 milliard de ressources additionnelles inscrites au PLF 2027 seraient entièrement affectées aux biens et services du programme. Cette concentration appelle des précisions sur les dispositifs effectivement financés, notamment ceux destinés à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, à l’intermédiation sur le marché du travail et à l’insertion professionnelle des jeunes. Les tableaux budgétaires ne permettent pas d’identifier les organismes bénéficiaires ni le nombre de personnes susceptibles d’être accompagnées.

La formation professionnelle perd un milliard d’investissements

Le programme Formation professionnelle, qui concentre la plus importante enveloppe de la mission, verrait son budget diminuer de 17,94 milliards de FCFA en 2026 à 17,47 milliards en 2027, soit une réduction de 467,40 millions. Il représenterait néanmoins près de 63,7 % des crédits de la mission. Cette baisse serait principalement liée aux investissements, ramenés de 6,65 à 5,65 milliards de FCFA, soit une diminution d’un milliard. Les dépenses de personnel reculeraient également de 541,09 millions, pour s’établir à 5,50 milliards.

En revanche, les crédits de fonctionnement progresseraient de 413,98 millions de FCFA, tandis que les transferts augmenteraient de 659,76 millions pour atteindre 3,88 milliards. Ces évolutions montrent que la réduction globale du programme ne signifie pas une contraction uniforme de ses moyens. Toutefois, la diminution des investissements interroge sur les capacités de modernisation des centres de formation, d’acquisition d’équipements techniques et de développement de nouvelles filières. Le document ne précise pas les établissements concernés ni les opérations susceptibles d’être reportées ou abandonnées.

Des moyens à confronter aux besoins d’insertion des jeunes

À l’échelle de l’ensemble de la mission, les dépenses de personnel diminueraient de 10,91 à 9,80 milliards de FCFA, soit une réduction de 1,10 milliard. Les investissements reculeraient également de 7,63 à 7,10 milliards, représentant 528,82 millions de moins. À l’inverse, les dépenses de biens et services progresseraient de 3,88 à 4,55 milliards, tandis que les transferts augmenteraient de 4,88 à 5,97 milliards. Cette redistribution traduit une priorité relative accordée au fonctionnement et aux interventions financières plutôt qu’au renforcement global des investissements.

Le programme Pilotage et soutien aux politiques du travail, de l’emploi et de la formation technique et professionnelle subirait, pour sa part, une réduction de 147,06 millions de FCFA, avec une enveloppe ramenée à 1,47 milliard. Ses dépenses de biens et services diminueraient de 241,94 millions, tandis que les investissements resteraient fixés à 100 millions. Pour mesurer l’efficacité de ces arbitrages, il faudra connaître le nombre de jeunes formés, les taux d’insertion à l’issue des formations, les entreprises partenaires et les moyens réellement consacrés à l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Car au-delà des 122 millions de FCFA supplémentaires inscrits au PLF 2027, l’enjeu demeure de transformer les crédits disponibles en qualifications reconnues et en emplois durables pour les Gabonais.