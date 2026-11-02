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Gabon-Chine : Brice Clotaire Oligui Nguema en visite d’État à Beijing

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 novembre 2026 à 19h49min
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Le président Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
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Un nouveau chapitre s’ouvre dans les relations diplomatiques entre Libreville et Beijing. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, effectue une visite d’État en Chine du 3 au 7 novembre 2026, à l’invitation du président Xi Jinping. Confirmé ce 2 novembre par le ministère chinois des Affaires étrangères, ce déplacement de cinq jours constitue sa première visite d’État dans l’Empire du Milieu depuis sa prise de fonctions.

Pour accueillir le chef de l’État gabonais, la diplomatie chinoise a déployé un protocole d’envergure. En plus d’une cérémonie officielle et d’un banquet offerts par Xi Jinping, les deux dirigeants tiendront des entretiens bilatéraux au sommet. Le programme d’Oligui Nguema s’annonce particulièrement dense, puisqu’il doit également s’entretenir avec le Premier ministre Li Qiang ainsi qu’avec Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale.

Au-delà des rendez-vous politiques à Beijing, le président gabonais se rendra à Shanghai pour participer à la neuvième Exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE), un rendez-vous stratégique pour promouvoir les opportunités commerciales du pays.

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L’attraction des investissements au cœur des enjeux

C’est avant tout le volet économique et financier qui motive cette mission de haut niveau. Les bases de ce voyage avaient été préparées à Libreville le 14 octobre dernier, lors d’une audience accordée à l’ambassadeur de Chine. Côté gabonais, l’accent est mis sur le développement des partenariats industriels, économiques et culturels, indispensables pour soutenir les grands chantiers de la Vème République.

Parmi les dossiers prioritaires figurent deux projets majeurs situés dans la zone dite des Neuf Provinces : la construction de 500 logements sociaux et l’implantation d’une cimenterie locale dont les travaux s’étaleraient sur deux ans. Si ces projets symbolisent l’ambition de la coopération sino-gabonaise, leurs modalités pratiques de mise en œuvre restent encore à affiner au cours des discussions.

Un partenariat durable malgré un léger décalage d’agenda

Une légère différence subsiste néanmoins quant à la durée exacte du séjour. Si la présidence gabonaise tablait initialement sur un déplacement s’étendant jusqu’au 8 novembre, Beijing retient désormais une fin de mission au 7 novembre, sans qu’aucun motif officiel n’ait été communiqué sur ce réajustement.

Cet écart de calendrier n’entache en rien l’enthousiasme des autorités chinoises. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a rappelé que cette visite visait à insuffler une nouvelle dynamique au « partenariat stratégique global de coopération ». Fortes de 52 années de relations diplomatiques ininterrompues, les deux nations entendent bien consolider leurs synergies économiques tout en renforçant leur concertation sur la scène internationale.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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