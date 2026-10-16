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Gabon-Chine : diplomatie, logements et industrialisation au cœur du sommet de Pékin

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 octobre 2026 à 10h31min
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Brice Oligui Nguema reçu par Xi Jinping © D.R.
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À trois semaines de son déplacement officiel en République populaire de Chine, prévu du 3 au 8 novembre 2026, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, accélère les préparatifs d’une échéance diplomatique majeure. Reçu au Palais du bord de Mer le 14 octobre, l’ambassadeur chinois accrédité au Gabon a fait le point avec le chef de l’État sur les derniers arbitrages d’une visite qualifiée de « stratégique et historique » par la chancellerie asiatique.

Loin de se limiter au protocole, cette visite d’État entend ancrer la coopération bilatérale dans des réalisations à fort impact économique et social. Parmi les dossiers prioritaires figure l’aménagement de la zone dite des Neuf Provinces, appelée à accueillir un vaste chantier de 500 logements sociaux ainsi qu’une nouvelle unité industrielle de cimenterie. L’implantation de cette infrastructure, dont l’exécution s’échelonnera sur deux ans, vise à stimuler la production nationale de matériaux de construction, à réduire les coûts du secteur immobilier et à générer de nombreux emplois locaux directes et indirects.

Outre une rencontre au sommet entre les deux chefs d’État, le séjour du président gabonais sera marqué par des sessions de travail axées sur la promotion des investissements et sa participation à une grande exposition économique organisée sur le sol chinois.

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La promesse d’un partenariat structurant

Ce voyage officiel s’inscrit dans la dynamique d’un dialogue renforcé, à la veille des prochaines orientations du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Pour Libreville, l’objectif consiste à diversifier les leviers d’action et à attirer des capitaux orientés vers l’industrialisation, le transfert de compétences et la modernisation des réseaux de transport.

Alors que les modalités techniques des différents accords restent à affiner durant le séjour présidentiel, les attentes demeurent élevées du côté de la population. L’enjeu pour le pouvoir gabonais consistera à convertir ces promesses institutionnelles en chantiers concrets et à concrétiser durablement ces investissements au service du développement national.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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