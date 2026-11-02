Projet de budget 2027 : la gendarmerie perd 11,22 milliards de FCFA 

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une réduction de 3,05 milliards de FCFA des crédits consacrés à la sécurité au Gabon. Selon les tableaux budgétaires du texte, cette enveloppe passerait de 132,30 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 129,26 milliards en 2027, soit une diminution de 2,3 %. Mais derrière cette contraction globale se dessinent deux trajectoires opposées : la Gendarmerie nationale perdrait 11,22 milliards de FCFA, tandis que la Police nationale bénéficierait de 8,17 milliards supplémentaires. Les investissements progresseraient de 1,10 milliard, alors que les dépenses de personnel reculeraient de près de 4,89 milliards.

Dans un contexte où la sécurité des personnes et des biens demeure une préoccupation majeure, les arbitrages budgétaires prévus pour 2027 interrogent sur les moyens accordés aux forces de sécurité intérieure. Le projet de budget révèle une redistribution significative des crédits entre la Police nationale et la Gendarmerie nationale, les deux programmes qui composent cette mission. Si les ressources consacrées au fonctionnement et aux investissements augmentent, la baisse globale résulte principalement de la réduction des dépenses de personnel. Une évolution qui mérite d’être examinée au regard des besoins opérationnels des forces, de leur présence territoriale et des équipements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

La Gendarmerie nationale perd 11,22 milliards de FCFA

La Gendarmerie nationale enregistrerait la plus importante réduction budgétaire de la mission. Son enveloppe passerait de 66,10 milliards de FCFA en 2026 à 54,89 milliards en 2027, soit une diminution de 11,22 milliards, correspondant à près de 17 %. Cette contraction serait entièrement liée aux dépenses de personnel, ramenées de 64,42 à 52,86 milliards de FCFA. Elles diminueraient ainsi de 11,56 milliards, une réduction supérieure à celle du budget global de la Gendarmerie.

À l’inverse, les crédits de biens et services de la Gendarmerie progresseraient de 1,69 à 2,03 milliards de FCFA, soit 342,79 millions supplémentaires. Cette hausse pourrait contribuer au financement des dépenses courantes, notamment l’entretien, les fournitures et les moyens nécessaires au fonctionnement des unités. Toutefois, le tableau budgétaire ne présente aucune dotation d’investissement individualisée pour la Gendarmerie nationale, aussi bien en 2026 qu’en 2027. Il ne permet donc pas de déterminer si ses besoins en équipements lourds ou en infrastructures sont financés dans une autre mission ou selon un mécanisme distinct.

La Police nationale bénéficie de 8,17 milliards supplémentaires

Contrairement à la Gendarmerie, la Police nationale enregistrerait une augmentation de 8,17 milliards de FCFA. Son budget passerait de 66,20 milliards en 2026 à 74,37 milliards en 2027, soit une progression de 12,3 %. Cette hausse serait principalement portée par les dépenses de personnel, qui augmenteraient de 54,70 à 61,37 milliards de FCFA, représentant 6,67 milliards supplémentaires. La Police nationale concentrerait ainsi près de 57,5 % du budget total de la mission Sécurité en 2027.

Les crédits de fonctionnement de la Police nationale progresseraient également de 1,94 à 2,34 milliards de FCFA, soit 397 millions supplémentaires. Les investissements passeraient, pour leur part, de 9,51 à 10,61 milliards, représentant une augmentation de 1,10 milliard. Ces moyens pourraient financer des équipements ou des infrastructures nécessaires aux activités policières, mais les tableaux ne précisent pas les opérations concernées. La progression des dépenses de personnel ne permet pas davantage de déterminer si elle résulte de recrutements, de régularisations administratives ou d’une nouvelle répartition des effectifs.

Les dépenses de personnel absorbent 88 % du budget

À l’échelle de l’ensemble de la mission, les dépenses de personnel passeraient de 119,12 milliards de FCFA en 2026 à 114,23 milliards en 2027, soit une diminution de 4,89 milliards. Malgré cette baisse, elles représenteraient encore 88,4 % du budget total de la sécurité. Cette proportion illustre le poids des charges salariales dans le financement des forces de sécurité intérieure. Elle montre également que les marges consacrées aux autres besoins opérationnels demeurent relativement limitées.

Les dépenses de biens et services progresseraient de 3,63 à 4,37 milliards de FCFA, soit 739,79 millions supplémentaires. Les investissements augmenteraient de 9,51 à 10,61 milliards, tandis que les transferts resteraient inchangés à 50 millions. Ainsi, la diminution globale du budget ne traduit pas une réduction uniforme des moyens : elle résulte de la baisse des dépenses de personnel, partiellement compensée par une progression du fonctionnement et des investissements.

Quels moyens supplémentaires pour renforcer la sécurité ?

L’analyse des crédits révèle un arbitrage particulièrement marqué entre les deux forces. La Police nationale bénéficierait de ressources supplémentaires pour le personnel, le fonctionnement et les investissements, tandis que la Gendarmerie nationale subirait une réduction importante de ses charges salariales. Toutefois, le PLF 2027 ne permet pas d’expliquer les raisons de cette redistribution. Il conviendra notamment de déterminer si elle correspond à des mouvements d’effectifs, à des réorganisations administratives ou à des modifications dans l’imputation des dépenses.

Au-delà des montants inscrits, l’efficacité des moyens consacrés à la sécurité dépendra également de leur traduction opérationnelle. La disponibilité des véhicules, des équipements de communication, des infrastructures et des moyens de déplacement constitue un enjeu essentiel pour assurer une présence effective des forces sur l’ensemble du territoire. Car derrière les 3,05 milliards de FCFA retirés au budget de la sécurité en 2027, la question centrale demeure celle de la capacité de la Police nationale et de la Gendarmerie à disposer des ressources humaines et matérielles nécessaires pour remplir leurs missions.