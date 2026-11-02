Gabon : harmonisation des protocoles de suivi écologique au Parc national de la Lopé 

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Au cœur du bassin du Congo, le Gabon consolide sa position de pilier vert du climat mondial. Du 24 au 30 octobre 2026, la Station d’Études des Gorilles et Chimpanzés (SEGC) du Parc national de la Lopé a abrité une série de travaux majeurs. Organisé sous l’égide de l’Agence nationale des Parcs nationaux (ANPN) avec l’appui du programme CAFI, ce rassemblement visait à harmoniser, valider et appliquer les protocoles de collecte de données environnementales et fauniques.

L’initiative répond aux engagements nationaux de réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre liées aux forêts d’ici 2025, tout en renforçant le Système national d’observation des ressources naturelles et forestières (SNORNF).

Trois objectifs au cœur des travaux

Le programme s’est structuré autour de trois axes complémentaires. Il s’agissait d’abord de tenir la réunion du Comité Scientifique et Technique (CST) pour faire le point sur les livrables dus à The Nature Conservancy (TNC). Ensuite, un atelier a réuni les experts pour valider les protocoles standardisés. Enfin, une session de formation pratique a été dispensée aux techniciens de terrain.

Il faut souligner que l’objectif de cette mission s’articulait autour de trois axes principaux. Il s’agissait dans un premier temps de tenir la réunion du Comité Scientifique et Technique (CST) du programme CAFI afin d’évaluer l’avancement des livrables destinés à TNC. Les travaux se sont ensuite poursuivis avec l’atelier de validation des protocoles de suivi météo, faunique, phénologique et carbone, harmonisés entre l’ANPN et le CENAREST. Enfin, l’initiative s’est conclue par une session de formation consacrée à la mise en œuvre pratique de ces démarches sur le terrain. Cette démarche garantit la qualité scientifique et la comparabilité des séries temporelles à l’échelle nationale et internationale.

La Lopé, choix naturel d’un super-site

Le choix du site ne relève pas du hasard. Véritable laboratoire naturel avec plus de 35 ans de données écologiques continues, le Parc national de la Lopé offre les infrastructures nécessaires à ce type de concertation scientifique. Le professeur Stephan Ntie, conseiller scientifique à l’ANPN a d’ailleurs souligné l’importance stratégique du lieu. « La Lopé étant la station où la plupart de ces protocoles sont mis en œuvre et ont été créés, il était beaucoup plus pratique de réunir tout le monde sur place. Nous y avions toutes les ressources et commodités pour tenir à la fois le CST, l’atelier de validation et la formation. », a-t-il indiqué.

En réunissant l’ANPN, le CENAREST, l’AGEOS, TNC, le CIRAD, l’IRD et WCS, le Gabon franchit une étape clé vers une gestion durable de ses écosystèmes, fondée sur des données probantes.