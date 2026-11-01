Gabon : 134 % de crédits bancaires distribués au 2ème trimestre 2026

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Au deuxième trimestre 2026, les établissements bancaires gabonais ont multiplié les opérations à un rythme inédit, accordant 14 259 nouveaux crédits contre seulement 6 089 un an auparavant, soit un bond spectaculaire de 134,2 %. Pourtant, selon une analyse publiée par Sika Finance à partir du dernier rapport de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), cette hausse massive des transactions masque une baisse globale des montants engagés. L’enveloppe totale s’est en effet contractée de 9,83 %, s’établissant à 515,8 milliards FCFA contre 572 milliards sur la même période en 2025.

Cette apparente contradiction s’explique par une réduction drastique de la valeur moyenne de chaque dossier. En l’espace d’un an, le montant moyen par opération s’est effondré de 61,5 %, chutant de 93,9 millions FCFA à 36,2 millions FCFA au deuxième trimestre 2026. En comparaison avec le premier trimestre de la même année, où 17 793 crédits avaient été enregistrés pour 572,7 milliards FCFA, le secteur marque un repli conjoncturel de près de 20 % en volume et d’environ 10 % en valeur.

Progression pour les entreprises, recul marqué du secteur public

Le paysage des emprunteurs subit lui aussi une profonde mutation. Les entreprises privées tirent leur épingle du jeu avec une hausse de 17,64 % des financements reçus (316,1 milliards FCFA), portée par les grands groupes (241,4 milliards) et une belle dynamique des PME (74,7 milliards, en hausse de 33,54 %). À l’inverse, l’État et les ménages subissent la rigueur des prêteurs : les concours alloués aux administrations et collectivités publiques dégringolent de 38,94 % pour retomber à 146 milliards FCFA, tandis que les crédits aux particuliers chutent de 60,7 à 45,7 milliards FCFA.

L’hégémonie du court terme et la mainmise des leaders

L’autre enseignement clé rapporté par Sika Finance réside dans la prudence accrue des banques, qui privilégient les instruments de trésorerie immédiate au détriment de l’investissement durable. 91,76 % des nouveaux crédits distribués s’inscrivent à court terme, la part réservée au long terme n’excédant pas 2,60 %. Ainsi, les découverts bancaires bondissent de 81 % à 322,1 milliards FCFA, alors que les crédits amortissables s’écroulent de 63 %.

Cette distribution reste enfin hyper-concentrée autour d’un acteur majeur : BGFIBank capte à elle seule 70,21 % des nouveaux financements du pays, loin devant Citibank (11,38 %). Un environnement financier où l’on prête désormais plus souvent, mais pour des sommes plus faibles et sur des durées plus courtes.