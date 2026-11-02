Crimes commis contre les journalistes : au moins 34 journalistes tués en 2025

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Aujourd’hui encore, à travers le monde, des journalistes payent un lourd tribut pour avoir simplement dit la vérité. Informer demeure un acte d’engagement risqué, exigeant parfois le sacrifice ultime. À l’occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, célébrée ce lundi 02 novembre 2026, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres, a lancé un appel solennel à la communauté internationale pour garantir la protection absolue de ceux qui documentent le réel.

Derrière chaque signature et chaque investigation se cachent des pressions grandissantes. Les chiffres présentés par l’ONU brossent un tableau alarmant de la liberté de la presse à l’échelle globale. « Au cours de l’année écoulée, au moins 34 journalistes ont perdu la vie. Or, six meurtres de journalistes sur sept restent impunis », a vivement déploré António Guterres.

Cette violence prend une tournure d’autant plus critique dans les théâtres de crise et d’instabilité politico militaire. « Dans les situations de conflit, le taux d’impunité avoisine les 100 % », a-t-il souligné. Ce silence des institutions judiciaires entretient un climat délétère où l’intimidation devient la norme. Même en dehors des zones d’affrontement armé, notamment lors des périodes de transition politique comme ce fut le cas au Gabon. Qu’il s’agisse de dénoncer la corruption, de scruter la gestion des affaires publiques ou d’exiger la transparence institutionnelle, le défi d’une information libre sans risque d’arrestation ou de censure arbitraire demeure omniprésent.

Un pilier démocratique en péril

Face à ces menaces persistantes, le chef de l’ONU réaffirme l’impératif de préserver les contre-pouvoirs. « Rien ne devrait empêcher les journalistes d’exercer leur métier, qui est une condition indispensable du respect des droits humains, de la démocratie et de l’État de droit », a rappelé António Guterres.

Lorsqu’un reporter est réduit au silence ou que des organes de presse locaux font l’objet de suspensions répétées, c’est toute la société qui s’assombrit. Dans le Golfe de Guinée comme ailleurs, l’autocensure s’immisce dès lors que le cadre légal peine à protéger pleinement les professionnels. Sans garanties solides pour la sécurité des acteurs des médias, aucun processus démocratique ni aucune refondation nationale ne peuvent gagner en crédibilité durable.

Bâtir un rempart judiciaire global

Le message d’António Guterres résonne comme une exigence adressée aux chancelleries du monde entier : la liberté d’informer ne peut s’épanouir sans une volonté politique ferme d’enquêter et de sanctionner les atteintes aux droits des communicateurs. De Libreville aux grandes capitales mondiales, briser l’engrenage de l’impunité requiert des réformes structurelles, l’indépendance de la justice et la garantie d’un accès sans entrave à l’information. Protéger les journalistes, c’est défendre la vérité et préserver le droit fondamental de chaque citoyen à savoir.